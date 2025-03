De acordo com o jornal De Telegraaf, da Holanda, o CEO da McLaren, Zak Brown, sondou Max Verstappen para uma possível contratação antes de renovar o contrato do piloto australiano Oscar Piastri na Fórmula 1.

Segundo o periódico holandês, Brown ligou para Verstappen para um contato bem 'inicial' acerca da situação do atual tetracampeão consecutivo, cujo contrato com a Red Bull vai até o fim da temporada 2028.

Apesar do vínculo do astro da Holanda com o time taurino, sabe-se que seu acordo com a equipe anglo-austríaca tem cláusulas que permitiriam o divórcio, como destacado na crise da Red Bull no início de 2024, quando o chefe da escuderia, Christian Horner, foi acusado de assédio e Max cogitou sair do time.

De todo modo, é fato que Verstappen avalia seu futuro na categoria, já que, além do ambiente conturbado em Milton Keynes, a equipe de energéticos perdeu a superioridade em relação às rivais -- apesar do tetra de Max em 2024, a escuderia terminou em 3º nos Construtores, com a McLaren sendo campeã.

Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Em meio à queda de desempenho taurina, Verstappen tem seu nome especulado na Aston Martin e também na Mercedes -- além, agora, da McLaren. O time de Piastri, por sua vez, agora tem o australiano e seu companheiro britânico Lando Norris, vice de 2024, contratados pelo menos até o fim de 2027.

