Nesta terça-feira, a Fórmula 1 teve a notícia da renovação contratual de Oscar Piastri com a McLaren, em um acordo plurianual da equipe britânica de Woking com o piloto australiano, que estreou na categoria em 2023.

Em 2025, o jovem australiano vai para sua terceira temporada como companheiro do britânico Lando Norris, vice-campeão de 2024 e representante do time papaia na F1 desde 2019, ano de estreia do inglês na competição.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, Piastri pode ficar na McLaren até o fim da década e passará a receber até 20 milhões de libras por ano, algo em torno de 150 milhões de reais na cotação atual -- o vencimento supracitado inclui bônus (normalmente vinculados a vitórias e títulos de pilotos e construtores).

Ainda de acordo com a publicação inglesa, o salário anterior de Oscar ficava na casa de 6 milhões de libras por temporada, aproximadamente 45 milhões de reais na contação atual. Mas quanto ganha Norris em seu atual contrato com a escuderia de Woking, válido até o final do campeonato de 2027?

O britânico renovou com a McLaren em 2024 e, incluindo bônus, pode receber mais de 27 milhões de libras por ano (na casa dos 203 milhões de reais), sendo um dos pilotos mais bem pagos do grid da elite global do esporte a motor na atualidade. Ambos estreiam em 2025 no GP da Austrália, neste domingo.

