A McLaren anunciou a extensão do contrato de Oscar Piastri e isso terá um efeito em várias decisões que serão tomadas entre as temporadas de 2026 e 2027 da Fórmula 1.

Zak Brown levou ao pé da letra o aforismo histórico "não se pode mudar uma equipe vencedora", marcando uma enxurrada de confirmações que começaram com sua própria presença no topo da McLaren F1 Team (março de 2024) e continuaram com as renovações de Andrea Stella (agosto de 2024) e Peter Prodromou (o chefe de aerodinâmica) em fevereiro passado.

Para manter permanentemente as principais figuras da McLaren nos próximos três anos, Piastri estava faltando, e a dupla Brown-Stella não hesitou em antecipar as negociações de renovação de contrato em um ano, a chamada extensão de "longo prazo", que leva o prazo até o final de 2028.

Os efeitos desse acordo podem ter um impacto em outros cenários a médio e longo prazo. Na Red Bull, eles sabem que hoje Max Verstappen não pode ser considerado uma certeza sobre a qual planejar o futuro; será o início desta temporada que condicionará as escolhas do holandês.

Caso a confiança na equipe técnica diminua, as sirenes da Aston Martin podem se estabelecer, colocando a Red Bull diante de um grande problema. Christian Horner nunca escondeu sua estima por Piastri e, no paddock, era certo que uma eventual saída de Verstappen seria seguida por uma grande oferta para Oscar. Um contrato e um salário de piloto de ponta.

Uma possibilidade detectada por Brown, que não perdeu tempo em garantir seu piloto, antecipando o fim do contato atual em um ano com um importante ajuste salarial. Para Horner, um cenário que não é nada simples pode se apresentar, especialmente se Liam Lawson não confirmar as (altas) expectativas de Helmut Marko.

Entre os pilotos com a identidade certa para uma equipe de ponta, apenas George Russell está com o contrato expirando, mas parece muito difícil que o britânico possa assinar com uma causa cheia de pontos de interrogação (a começar pelo primeiro motor "feito pela Red Bull"), justamente às vésperas da mudança técnica que a Mercedes tem esperado como uma chance de retornar a um papel de destaque.

Christian Horner, diretor da equipe Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Embora em uma forma menor, mesmo para o próprio Max, a notícia da confirmação de Piastri é um sinal de estabilidade que reduz seu campo de ação caso a confiança no futuro da Red Bull diminua. Com a Mercedes deixando claro que não está disposta a pagar um salário alinhado com o que o campeão mundial recebe da Red Bull atualmente, Verstappen fica efetivamente com apenas uma alternativa, sem possibilidade de alavancar outra equipe em potencial nas negociações.

As ofertas exageradas da Aston Martin, que foram ventiladas no início do ano por alguns meios de comunicação britânicos, não fariam sentido se Verstappen ficasse com apenas uma alternativa na Red Bull, um aspecto que obviamente não escaparia a Lawrence Stroll.

Enquanto esperamos para ver os monopostos entrarem na pista do circuito de Albert Park para Zak Brown, já é hora de comemorar. O quebra-cabeça que funcionou tão bem em 2024 não perderá peças pelo caminho. A estabilidade contratual também ajudará na gestão do relacionamento entre os dois pilotos dentro da equipe, caso a temporada apresente alguns momentos de tensão.

Ocasiões que os adversários geralmente esperam para escapar, mas, nesse caso, tudo estará seguro. Norris e Piastri estão cientes de que terão de dividir o box por pelo menos três temporadas, e também será do interesse deles não exasperar o confronto interno, além de uma forte rivalidade esportiva.

