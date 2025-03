Com o início da temporada 2025 da Fórmula 1, as perguntas sobre a participação de Adrian Newey em 2025 foram respondidas pelo chefe de equipe da Aston Martin, Andy Cowell. Ele confirmou que o ex-Red Bull trabalhará exclusivamente no carro de 2026, enquanto a equipe de Silverstone se prepara para a mudança nos regulamentos.

Newey se juntou à Aston Martin como gerente técnico parceiro a partir do início de março e não perdeu tempo para começar a trabalhar. Mas suas responsabilidades não se limitam ao AMR25, o concorrente deste ano. De acordo com Cowell, a atenção do projetista se voltará exclusivamente para o carro do próximo ano.

"Adrian tem se concentrado no carro de 2026", disse o chefe da equipe à Sky Sports F1. "Ele chegou, subiu as escadas e foi para seu escritório, com uma bela e nova mesa de projetos, e foi direto para os detalhes dos regulamentos de 2026 e o que pode ser feito lá".

Quando perguntado se Newey teria alguma opinião sobre o carro atual, ele foi claro em sua resposta: "Não tanto neste carro, não".

"Estamos fazendo um grande esforço para 2026. Nós nos tornamos uma equipe de trabalho desenvolvendo a unidade de potência com a Honda, o combustível e os lubrificantes da Aramco e usando todo o equipamento que temos na nova fábrica, no campus, e descobrindo como juntar tudo isso para nos dar um bom passo à frente".

Adrian Newey, Sócio Técnico Gerente, Aston Martin F1 Team, Lawrence Stroll, Proprietário, Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Apesar de estar na equipe há pouco mais de dez dias, a influência de Newey na equipe já causou uma boa impressão na sede da equipe em Silverstone.

Mas 2025 será um ano de muitos desafios para a Aston Martin. O AMR25 apresentou um desempenho abaixo do esperado durante os testes de pré-temporada no Bahrein, com a equipe completando a segunda menor quantidade de voltas e não conseguindo marcar pontos na tabela de tempos.

Cowell disse durante alguns dias difíceis de testes: "O feedback inicial de Lance [Stroll] e Fernando [Alonso] sugere que fizemos progressos na dirigibilidade do carro, mas também descobrimos áreas que poderiam ser melhores e que precisam de mais atenção".

"Ainda é muito cedo para fazer qualquer julgamento sobre o progresso que fizemos durante o inverno [período intertemporadas] e como nos comparamos com a concorrência".

"Temos nos concentrado em nós mesmos; temos mantido a cabeça baixa [focados] para obter os dados e as informações de que precisamos antes do início da corrida", conclui.

