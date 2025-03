VÍDEO F1: Bearman bate forte e 'detona' carro no TL1 da Austrália

Oliver Bearman, jovem piloto da Haas, sofreu um forte acidente na primeira sessão de treinos livres do GP da Austrália, etapa de abertura da temporada 2025 da Fórmula 1. Felizmente, o britânico foi liberado pela equipe médica na pista, mas o carro VF-25 sofreu grandes danos. Confira o vídeo:

Faltando pouco mais de vinte minutos para o fim da sessão, o piloto da Haas, que estava na 18ª posição, no momento da batida. foi para a zebra e passou por cima das curvas 9 e 10, levando seu carro para a brita, fazendo com que ele virasse demais ao voltar para a pista e, por fim, batesse no muro.

O VF-25 sofreu danos tanto na dianteira quanto na traseira. A equipe americana terá um tempo curto para deixar o carro pronto para o TL2.

Após os três dias de testes de pré-temporada no Bahrein, esta é a primeira vez que Bearman pilota o carro com níveis mais baixos de combustível e com pneus macios, o que pode ter contribuído para o incidente.

Antes da sessão, Bearman explicou: "Estou animado para ver como o carro se comporta com menos combustível porque, devido a algumas questões e problemas, ainda não consegui fazer isso".

"Portanto, será uma experiência interessante e agradável, porque sair do teste sem nenhuma volta com pouco combustível foi muito difícil de engolir.

"Entrar em uma pista nova é bem diferente do Bahrein e ver como o carro se adapta a essa pista e o desempenho será importante".

"Acho que isso nos dirá muito sobre como será a temporada se pudermos sair logo em P1 e tivermos um bom equilíbrio e uma boa sensação, como fiz no Bahrein, então acho que é um sinal de que o carro terá um bom desempenho em diferentes tipos de pista'.

"O tempo vai estar bem quente neste fim de semana, o que não aconteceu no Bahrein, então só espero estar satisfeito com o equilíbrio desde o início e ir direto para o ajuste fino das coisas".

BORTOLETO RESPONDE Marko: "PROVAREI QUE ESTÁ ERRADO, QUESTÃO DE TEMPO"! Leclerc DÁ RECADO A HAMILTON

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!