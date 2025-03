F1: Piastri renova contrato com McLaren em vínculo multianual

Oscar Piastri assinou um novo contrato com a McLaren, fixando um acordo plurianual com a atual campeã de construtores da Fórmula 1.

O vínculo anterior do australiano ia até o fim de 2026, mas a McLaren agiu rapidamente para estender o relacionamento antes mesmo da abertura da temporada, que acontece neste fim de semana em Melbourne.

A equipe de Woking não especificou a duração da renovação, mas o termo plurianual deixa claro que o piloto estará na escuderia pelo menos até 2028, com várias opções pendentes.

"É uma ótima sensação saber que faço parte da visão de longo prazo da McLaren", disse Piastri, de 23 anos. "A equipe acreditou em mim quando assinamos o contrato em 2022 e a jornada que fizemos nas duas últimas temporadas para ajudar a McLaren a voltar ao topo do esporte foi incrível."

Tendo sido contratado do programa júnior da Alpine, Piastri, que venceu a F2 e a F3, impressionou imediatamente ao estrear na McLaren em 2023 e, em seguida, conquistou as duas primeiras vitórias da carreira na F1 durante a segunda metade da temporada ano passado, chegando ao quarto lugar no campeonato de pilotos.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A McLaren disse que tanto o desempenho de Piastri na pista quanto sua atitude e ética de trabalho nos bastidores fizeram com que a renovação antecipada do contrato fosse uma decisão fácil de ser tomada, evitando, assim, o interesse de outras equipes no australiano.

"Ele não é apenas um piloto incrivelmente talentoso, mas sua ética de trabalho e seu ajuste cultural dentro da equipe fizeram com que não fosse difícil prolongar seu tempo na papaya", disse o CEO Zak Brown. "Temos a melhor formação de pilotos do grid e, nas duas últimas temporadas, vimos o quanto Oscar é importante para a equipe, tanto dentro quanto fora da pista. Ele foi absolutamente fundamental para acrescentar ao nosso legado o campeonato de construtores de 2024 na última temporada."

Ducati MUDA DE IDEIA COM MOTORES! Diogo Moreira MAIS PERTO DA PRAMAC YAMAHA... Adeus da KTM em 2027?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST celebra 1 ano e faz prévia do GP da Argentina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!