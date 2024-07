O mercado de pilotos da Fórmula 1 está na sua reta final. No paddock de Silverstone, estão ocorrendo reuniões nas hospitalidades entre os empresários dos pilotos que ainda estão em busca de um assento e as equipes que têm vagas livres.

Reuniões que estão preparando tudo para acordos que permanecem em stand-by, no entanto, por causa da Mercedes. Ainda não houve nenhum anúncio oficial sobre o piloto que substituirá Lewis Hamilton e, embora tudo pareça estar indo na direção de Kimi Antonelli, até que haja uma confirmação definitiva, há aqueles que esperam realizar o golpe in extremis. Estamos falando, é claro, de Carlos Sainz.

O espanhol confirmou em várias ocasiões que deseja tomar seu tempo para chegar a uma escolha crucial para o futuro de sua carreira sem arrependimentos. Com isso em mente, é compreensível que Sainz, antes de assinar com a Alpine (a primeira equipe na lista de Carlos depois das equipes de ponta), queira garantir que um lugar na Mercedes não fique vago.

No entanto, Toto Wolff não tem muito tempo à sua disposição, porque é o próprio Sainz que não o tem. Depois de estender o tempo com a Williams e a Audi (que posteriormente ficaram chateadas com a posição de Carlos), ele agora está jogando o jogo com a Alpine. Enquanto a janela da Mercedes permanecer aberta, é provável que Sainz também tente estender o tempo de negociação com a equipe de Enstone, mas agora estamos nos estágios finais.

O impasse também tem repercussões para a Williams. As negociações iniciadas por James Vowles estavam apostando fortemente em Sainz, mas depois do fim de semana em Barcelona, Carlos puxou o freio e, desde então, a Williams parece estar em espera.

No paddock, há quem também relacione o silêncio de Vowles à decisão da Mercedes, na esperança de conseguir Antonelli caso a equipe decida apostar em Sainz. Mesmo na equipe britânica, eles estão cientes de que essa é uma possibilidade remota, mas, na dúvida, a equipe de Grove prefere esperar. No banco de reservas está Valtteri Bottas, que há muito tempo é candidato a Vowles. Os dois se conhecem muito bem de seus tempos de Mercedes.

Esteban Ocon, por outro lado, escolheu a Haas. A direção do francês já se reuniu várias vezes com o diretor da equipe, Ayao Komatsu, e tudo indica que o acordo será oficializado nos dias entre o fim de semana de Silverstone e o GP da Hungria.

A situação da Audi continua muito nebulosa. O diretor da equipe, Andreas Seidl, recebeu um "não, obrigado" de pelo menos quatro pilotos, e agora será forçado a adotar uma solução alternativa. Um desprezo para uma equipe que está a caminho de se tornar oficial por direito próprio.

A opção de Liam Lawson seria bem-vinda, mas, novamente, a situação da Audi está longe de ser simples. O neozelandês só estará livre para deixar o grupo Red Bull (ao qual está contratualmente vinculado) se não lhe for oferecida uma vaga de titular na Racing Bulls para o Campeonato Mundial de 2025, uma condição possível, mas não provável.

