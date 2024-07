A Ferrari anunciou que usará os treinos livres para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 como teste, dividindo os pacotes e as estratégias entre Carlos Sainz e Charles Leclerc em busca de respostas para as dúvidas sobre o porquê suas atualizações ainda não estarem se traduzindo em desempenho.

Desde que venceu o GP de Mônaco com Leclerc, a Ferrari caiu para trás da Mercedes em termos de rendimento, mesmo com um pacote considerável de atualizações na Espanha.

Embora as novas peças tenham trazido algumas melhorias, elas também levaram ao retorno do porpoising em curvas de alta velocidade, o que Leclerc e Sainz identificaram como o principal problema do momento, anulando algumas das melhorias de desempenho.

Como a Áustria foi um fim de semana de sprint, com apenas uma sessão de treinos livres, a Ferrari espera usar o formato tradicional do GP em Silverstone para investigar mais a fundo por que seu carro não está se comportando como esperado, fazendo testes entre os dois carros.

"Voltamos ao formato padrão neste fim de semana, o que significa que temos três horas de treinos livres para encontrar uma configuração que nos permita explorar os benefícios que as novas peças devem proporcionar", disse o chefe Fred Vasseur.

"Saber a melhor forma de configurar o carro pode, na verdade, ter um efeito maior no tempo de volta do que os benefícios específicos de qualquer componente novo".

Os planos da Ferrari podem ser frustrados pelo clima britânico em Silverstone, com as condições de chuva na manhã de sexta-feira podendo inviabilizar seu programa de testes.

"Se chover [muito], talvez o teste que queríamos fazer entre os dois carros para confirmar algumas coisas tenha que ser adiado para a próxima corrida", disse Leclerc na quinta-feira.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Charles Leclerc, Scuderia Ferrari , com os apresentadores da Sky tv jogando futebol Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"No entanto, ainda estamos tentando descobrir onde precisamos configurar o carro para maximizar o potencial dessas atualizações, porque os números que esperávamos dessa atualização estão lá. Portanto, a atualização está funcionando como deveria, mas é mais uma questão de saber onde colocar o carro para otimizar os números. Por enquanto, ainda não conseguimos fazer isso, então estamos trabalhando nisso".

Sainz acrescentou: "Percebemos que, desde Barcelona, temos sido menos competitivos do que antes. Obviamente, isso aumenta um pouco nossas preocupações com o pacote e precisamos tentar entender o máximo possível tudo o que está envolvido nele".

Sainz sugeriu que o problema pode custar à Ferrari ainda mais tempo de volta do que se pensava inicialmente, com os comprometimentos em termos de configuração também afetando o carro em curvas de baixa velocidade.

"O salto custa 100% do tempo. O que eu acho é que isso custa ainda mais tempo do que você pensa", explicou ele.

