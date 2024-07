F1: Sainz aceitou proposta da Alpine, diz jornal italiano

O jornal La Gazzetta dello Sport afirmou que Flavio Briatore, que assinou com a Alpine há algumas semanas, convenceu Carlos Sainz a se juntar à equipe.

A publicação afirmou que o piloto espanhol irá certamente correr pela Alpine nos próximos anos.

A notícia afirmava que Briatore, de 74 anos, sempre foi uma pessoa talentosa na resolução de problemas relacionados a contratos com pilotos.

No passado, Braitore foi o homem que trouxe Michael Schumacher para a Benetton, Fernando Alonso para a Renault e Mark Webber para a Red Bull.

Antes da chegada de Briatore, parecia improvável que Carlos Sainz decidisse a favor da Alpine, já que a equipe sediada em Enstone atravessa atualmente um dos períodos mais difíceis da sua história.

No entanto, Briatore garantiu a Sainz que eles deixariam esse processo para trás. A parte mais importante do plano parece ser que a Alpine abandonará agora a Renault e mudará para motores Mercedes.

Assim, no novo regulamento técnico de 2026, a Alpine terá um fornecedor de motores forte como a Mercedes.

Parece que o aspecto financeiro não foi preponderante para Sainz nestas negociações. Se o lado económico fosse importante, ele provavelmente teria aceitado a oferta da Audi/Sauber. Em sua mesa havia uma oferta de três anos da Audi, em que ele poderia ganhar mais do que na Ferrari.

Porém, Sainz não tinha pressa em assinar e paralelamente estava negociando com a Williams porque a equipe britânica também tem acordo com motores da Mercedes. Essas negociações eram sobre um contrato de curto prazo porque Sainz estava em busca de vagas caso encontrasse uma na Red Bull.

Porém, mais tarde Flavio Briatore interveio e os acontecimentos tomaram um rumo diferente. Não é por acaso que Pierre Gasly assinou um novo contrato plurianual com a Alpine.

O piloto francês está ciente dos planos futuros da equipe e está muito confiante.

Se tudo correr como prevê a Gazzetta dello Sport e o acordo de Sainz com a Alpine for confirmado em breve, outras medidas virão. Por exemplo, Valtteri Bottas poderia retornar à Williams, onde iniciou sua carreira, e Esteban Ocon poderia se transferir para a Haas.

O que a Audi fará ainda não está claro.

