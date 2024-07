O início difícil de Andrea Kimi Antonelli em sua primeira campanha na Fórmula 2 colocou Carlos Sainz de volta à disputa por uma vaga na Mercedes para a temporada de 2025 da Fórmula 1 no próximo ano, ao lado de George Russell.

Tendo entrado na F2 como um dos grandes favoritos ao título, devido às suas impecáveis credenciais, com conquistas consecutivas nas Fórmulas 4 e Europeia, Antonelli teve dificuldades com o passo para o degrau abaixo da F1, tendo pulado a F3 e com as dificuldades da Prema em sua adaptação ao carro novo de 2024.

Atualmente, o italiano está em nono lugar na classificação, 20 pontos à frente de seu companheiro de equipe, Oliver Bearman, que foi confirmado como piloto da Haas em 2025, apesar de seus resultados ruins na F2.

A Mercedes ainda está interessada em ajudar Antonelli a chegar à F1 em 2025, com Toto Wolff tendo dito anteriormente que o jovem era sua opção preferida para substituir Lewis Hamilton.

E, embora Wolff tenha achado que a forma de Antonelli tenha melhorado ultimamente, ele citou a necessidade de o jovem de 17 anos "entregar resultados em águas frias" e "nadar". O austríaco disse ao Mundo Deportivo no início desta semana que Sainz "definitivamente ainda é uma opção" para 2025.

"A temporada tem sido um pouco complicada [para Antonelli] porque, no geral, na F2, os dois não estiveram no mesmo nível, e acho que a equipe reconhece que não está bem", disse Wolff.

"Mas o último fim de semana foi muito bom. O ritmo estava lá, houve erros nas largadas, então isso é algo que Kimi precisa aprender, isso está claro. Ele sofre muita pressão. Falamos muito sobre ele. Ele tem um histórico de fórmula e de kart que é único. E tem sido capaz de lidar com isso à medida que a pressão aumenta".

"Mas é como seu pai diz, um campeão precisa se apresentar em água fria e precisa nadar. Portanto, eles são muito claros quanto a isso. O mercado de pilotos no momento é bastante dinâmico e interessante. Alguns pilotos têm mais opções, e algumas equipes têm mais opções. É interessante. E você sabe, é como Bernie [Ecclestone] disse: na semana passada eu tinha uma opinião, esta semana eu tenho uma opinião diferente".

O chefe da Williams, James Vowles, que tornou público seu desejo de atrair Sainz para a equipe de Grove, disse que não havia um prazo específico para sua decisão e que esperava ver o resultado final em cerca de dois meses.

Sabe-se que o britânico está novamente interessando outros pilotos, já que a perspectiva de garantir a assinatura de Sainz, antes provável, está começando a parecer mais tênue.

"Ele é um piloto de nível mundial, e a decisão não é iminente; não é hoje que precisamos tomá-la", disse Vowles.

"O que eu disse o tempo todo é que, na verdade, o cronograma é menos importante para mim. O que é mais importante é que, seja qual for a decisão a que cheguemos, ou a que o piloto chegue, trata-se de forjar um relacionamento de longo prazo um com o outro, ambos veem a jornada em que estamos e querem que isso faça parte de suas vidas".

"Tenho quase certeza de que tudo isso será esclarecido provavelmente em setembro. Esse é o cronograma normal, a rotina normal. Na verdade, só agora estamos voltando ao cronograma normal, em que agosto é gasto com contratos."

Wolff brincou dizendo que Vowles sempre teve um "Plano B e C" caso a contratação de Sainz não se concretizasse, mas o ex-estrategista da Mercedes respondeu que ele estava no "Plano Y ou Z", acrescentando que "há muitas partes em movimento, mais do que o mundo verá, mas tudo fará sentido".

