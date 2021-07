Após quase duas semanas, o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 chegou ao fim. Desde o incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na curva Copse de Silverstone, a Red Bull tenta aumentar a penalidade original de dez segundos concedida ao britânico por ter sido considerado predominantemente culpado.

Hoje, um dia antes do primeiro treino livre da etapa da Hungria, representantes das escuderias foram convocados pela FIA para uma revisão pedida pela equipe austríaca. Após as análises, a organização determinou que as evidências levadas à audiência não foram suficientes para qualquer alteração na punição do heptacampeão.

A Mercedes aproveitou a oportunidade para se manifestar nas redes sociais a respeito da decisão dos comissários e criticou a rival, confira:

"A Mercedes-AMG Petronas acolhe a decisão dos comissários de rejeitar a revisão por parte da Red Bull.

Além de encerrar o assunto do incidente, esperamos que a decisão marque o fim da tentativa da alta cúpula da Red Bull de manchar o bom nome e integridade esportiva de Lewis Hamilton, incluindo os documentos enviados para a revisão sem sucesso.

Estamos ansiosos para correr este fim de semana e seguir nossa dura luta pelo campeonato de 2021 da Fórmula 1."

