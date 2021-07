Sebastian Vettel preparou uma surpresa para Fernando Alonso na coletiva de imprensa do GP da Hungria de Fórmula 1 pelo 40º aniversário do espanhol, que não deu muito certo. Os dois pilotos veteranos mais uma vez mostraram seu humor e nos proporcionaram um momento único.

Quando o entrevistador desejou feliz aniversário ao bicampeão e decidiu começar a sessão de perguntas com ele, o alemão puxou um lançador de confetes do bolso e ativou imediatamente, mas deu azar não ter "acertado" o companheiro.

Não foi de todo um "fracasso", pois o pequeno foguete fez um barulho que assustou Alonso e os pilotos, rivais ferozes no passado, riram junto a a sala de imprensa antes que Vettel jogasse os pequenos pedaços de papel em Fernando com a mão e a peça no chão.

"Você ativou ao contrário, que sorte", disse Alonso.

"Feliz aniversário", respondeu Vettel antes de adicionar: "Oh não, você teve sorte, você foi salvo!"

Quando o entrevistador quis retomar o controle da situação e perguntou ao espanhol como se sentia aos 40 anos na F1, ele disse brincando: "Não sei, a verdade é que agora ainda estou com medo disso [lançador de confetes], do som desta coisa, meu coração quase salta do meu peito."

Logo depois, a resposta: "Estou bem, não me sinto com 40 anos. É um número que me surpreende também. A equipe preparou uma decoração muito bonita no meu quarto e onde comemos. A idade é maior do que eu imagino."

Alonso foi lembrado de que venceu seu primeiro GP justamente em Hungaroring, mas com 22, em 2003, e reconheceu que não imaginaria estar no paddock até agora.

"Provavelmente não. Você vive no presente, não pensa muito no futuro nessa idade e só se concentra no fim de semana de corrida. Mal me imagino daqui a mais de dois ou três anos. Estou mais acostumado com o esporte, com a Fórmula 1 e todas as coisas que são únicas aqui."

"Quando eu vim para a categoria, era de uma cidade muito pequena no norte da Espanha, sem experiência, sem formação, sem nada. Ao chegar neste mundo, você fica em estado de choque por cinco, seis, sete anos até se acostumar com tudo. Agora é um pouco diferente, já conheço as coisas e me divirto um pouco mais."

