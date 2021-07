A Fórmula 1 retorna para a etapa que marcará o fim da primeira metade da temporada 2021, após a bombástica corrida em Silverstone, que marcou a guerra declarada entre Max Verstappen e Lewis Hamilton.

O local será Hungaroring, pista em que o heptacampeão mundial reina soberano, com oito vitórias. Será que o retrospecto altamente positivo pode ajudá-lo na busca pela liderança ou a Red Bull irá impor sua grande fase?

