Charles Leclerc acredita que seja apenas "uma questão de tempo" até que Lando Norris conquiste sua primeira vitória na Fórmula 1, expressando simpatia após a derrota tardia do piloto da McLaren no GP da Rússia.

Norris havia conquistado sua primeira pole no sábado em Sochi, e parecia a caminho de sua primeira vitória antes da chegada da chuva, que mudou tudo nas voltas finais. Inicialmente, ele foi contra colocar os intermediários, uma decisão que acabou custando caro, já que ele acabou rodando e perdendo a ponta com a chuva antes de parar e terminar apenas em sétimo.

O britânico disse após a corrida que estava "devastado". Mas essa não foi a primeira vez em que um jovem piloto viu as chances de vencer um GP pela primeira vez escapando pelas suas mãos.

Leclerc estava a caminho de vencer o GP do Bahrein de 2019, antes de ser afetado por um problema de motor que o causou uma perda de performance, caindo para terceiro. George Russell e Alex Albon também passaram por situações similares nos últimos dois anos.

Leclerc reconheceu que foi "difícil" de lidar com a perda da primeira vitória de tal forma, e que Norris deve sentir o peso da responsabilidade na decisão de não parar. Mas ele acredita que o companheiro de grid se recuperará, conquistando seu primeiro triunfo eventualmente.

"Obviamente eu consigo imaginar como ele se sente. Possivelmente ele é parte do processo de decisão nesse tipo de situação, e deve se sentir muito, muito culpado. Mas ele é um piloto fantástico. Acho que ele mostrou isso várias vezes neste ano. Ele tem uma temporada muito forte, e sei que aprenderá com isso".

"É apenas uma questão de tempo até que ele conquiste sua primeira vitória, então não acho que ele tenha que se bater muito após a corrida".

Já a chance perdida de Russell veio em sua participação especial com a Mercedes no GP de Sakhir do ano passado, quando um erro na parada e um furo no pneu lhe custaram uma vitória provável.

"É o pior pesadelo de qualquer piloto liderando uma corrida quando a chuva começa a cair, então sinto por ele. Já estive nessa situação no ano passado. Sei como ele se sente. Ele terá muitas vitórias pela frente".

