A Mercedes não deve ir adiante com o apelo contra a rejeição de seus dois protestos no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, conforme revelou o jornal britânico The Times. A escuderia alemã contestou a vitória e o título de Max Verstappen pelos procedimentos do safety car que encerrou a corrida, incluindo o polêmico reagrupamento de retardatários na última volta.

De acordo com o veículo citado, o holandês da Red Bull disse que Toto Wolff, chefe da rival, o mandou uma mensagem o dizendo que ele merecia o campeonato. Isso reforçaria um possível recuo deles.

No final do último domingo (12), a Mercedes confirmou a intenção de apelar contra as decisões finais da FIA. Com isso, a equipe teria 96 horas para preparar e confirmar seu recurso.

Ao mesmo tempo que agradou os que consideraram injusto o resultado de Abu Dhabi, revoltou a Red Bull, que disse que a adversária estava "desesperada" e ameaçou, através de seu conselheiro Helmut Marko, deixar a F1 caso os regulamentos não mudem.

