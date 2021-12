O primeiro título de Fórmula 1 de Max Verstappen se tornou mais valioso pelo fato de ele ter que derrotar Lewis Hamilton em boa forma, avaliou o chefe da Red Bull, Christian Horner. O holandês se beneficiou de um reinício tardio do safety car para ultrapassar o britânico e uma vitória que lhe garantiu a coroa no GP de Abu Dhabi, no último domingo (12).

Embora a corrida tenha terminado em polêmica, com a Mercedes protestando contra o resultado por acreditar que a FIA não seguiu seu próprio livro de regras no momento da reinicialização do safety car, a escuderia austríaca acha que os eventos não devem ofuscar a campanha.

Com Verstappen ganhando dez provas no total nesta temporada, e tendo sido o primeiro piloto na era do turbo híbrido a eclipsar a montadora alemã, Horner avaliou que ele foi um vencedor mais do que digno.

E ele também acredita que o fato de o título ter surgido por meio de muito trabalho e habilidade, em vez de Hamilton e Mercedes estarem fora de forma, foi importante.

"Acho que você tem que olhar para este campeonato em um balanço de 22 corridas", explicou Horner. "Max tem sido verdadeiramente notável. Acho que ele teve azar às vezes, mas sempre se manteve focado."

"Ele é movido com coração, paixão, grande habilidade e determinação. E eu acredito que ele é um campeão mundial realmente merecedor. Acho que o fato de ele ter conseguido enfrentar e vencer Lewis, que obviamente é um piloto formidável e de maior sucesso de todos os tempos, só o torna ainda mais valioso."

"Todos os créditos para Hamilton. Nesta temporada, ele voltou a pilotar excepcionalmente bem e estou absolutamente encantado com o resultado."

Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Horner disse à Sky Sports nos estágios finais da corrida de Abu Dhabi que sua equipe precisava de um milagre para Verstappen conquistar a coroa, com Hamilton parecendo confortável na liderança, mas mesmo ele admitiu que não poderia esperar que os eventos acontecessem da maneira que aconteceram.

"Acho que disse que precisávamos de algo dos deuses das corridas, e responderam. Então, muito obrigado a eles", comentou. "Olha, estamos incrivelmente orgulhosos de Max. Você tem que lembrar que ele é um jovem que está vivendo seu sonho. Ele bateu o melhor do mundo, o melhor estatisticamente que já existiu."

"Lutou com unhas e dentes em todos os GPs e tem se mostrado excelente este ano. Para um jovem de 24 anos fazer o que fez, acho isso muito impressionante."

Horner admitiu que os eventos de domingo o deixaram experimentando uma série de emoções, desde ver Verstappen fazer uma péssima largada até a frustração da primeira volta, com o diretor de provas, Michael Masi, não investigando Hamilton cortando uma curva e depois para a decisão final do safety car.

"Tem sido uma montanha-russa emocional", disse o chefe da Red Bull. "Tudo começou com uma má largada nossa e Lewis teve uma ótima, e eles tiveram um pouco mais de ritmo do que nós. Eles decidiram fazer uma parada única e nós passamos para a dupla. E então, quando [Nicholas] Latifi bateu, obviamente optamos por outro jogo de pneus."

“Eles começaram a corrida novamente e Max teve que fazer valer a pena. Ele teve uma volta para fazer isso e acertou em cheio. Houve a euforia daquele momento e então, obviamente, a convocação [de protesto] começou a chegar para o safety car, e depois outra para outras coisas."

"Então foram algumas horas tensas, mas tiro o chapéu para a FIA e os comissários que eu acredito que tomaram as decisões certas."

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN PASSA HAMILTON NO FIM E É CAMPEÃO NA ABU DHABI; VEJA DEBATE DA FINAL DE 2021 | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: