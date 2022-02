Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, cumpriu sua obrigação de participar do programa de treinamento dos comissários da FIA, que teve a presença do diretor de provas, Michael Masi, como parte da punição pelos comentários controversos à mídia após a punição de Max Verstappen no grid do GP do Catar, em novembro de 2021.

O holandês recebeu uma penalidade de cinco posições e dois pontos na superlicença por não respeitar as bandeiras amarelas duplas na classificação depois que a AlphaTauri de Pierre Gasly parou na reta dos boxes. Falando à Sky Sports, o desapontado Horner culpou um "fiscal desonesto" por usar incorretamente a sinalização.

Após seus comentários serem amplamente divulgados, a FIA levou o assunto a sério e Horner foi chamado para ver os comissários no dia da corrida, sob as disposições do Código Esportivo Internacional (ISC), que diz que "quaisquer palavras, atos ou escritos que tenham causado dano moral ou prejuízo à FIA, seus membros ou diretores e, de forma mais geral, sobre o interesse do esporte a motor e os valores defendidos pela federação" representam uma violação das regras.

Horner posteriormente recebeu uma advertência oficial e, em sua decisão, os comissários observaram que ele "explicou que sua reação foi feita sob a pressão da competição após a penalidade imposta ao piloto do carro 33".

"A comissão da prova relembrou que o fiscal em questão estava fazendo seu trabalho exatamente da maneira prescrita no Código Esportivo Internacional. O Sr. Horner se ofereceu para pedir desculpas e explicar à mídia que ele não quis ofender."

"Ele também se ofereceu para participar do Programa de Comissários Internacionais da FIA de 2022 no início de fevereiro. A comissão aceitou a oferta."

O programa de dois dias deste fim de semana contou com a presença virtual de comissários de todo o mundo e de muitas disciplinas diferentes do esporte a motor, e foi projetado como um curso de treinamento para ajudá-los a fazer seu trabalho com mais eficiência. Os palestrantes em destaque incluíram os comissários de F1 Garry Connelly e Tim Mayer.

Em uma sessão de perguntas e respostas, Horner falou sobre seu papel como chefe da Red Bull e o relacionamento de sua equipe com a FIA.

Ele também participou de um painel de competidores especificamente sobre o assunto de comissários presidido por Masi. O evento contou ainda com Charles Leclerc, da Ferrari, o campeão da Fórmula E António Felix da Costa, o chefe da Toyota no Mundial de Rali (WRC), Jari-Matti Latvala, e o piloto da Ford na mesma categoria, Adrien Fourmaux.

O programa de dois dias foi precedido na semana passada por um seminário separado para diretores de corrida com palestrantes como Masi, Scot Elkins, da F-E, e o novo vice-presidente da FIA, Robert Reid.

