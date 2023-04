F1: Mercedes exagera suas dificuldades, diz Alonso

Carregar reprodutor de áudio

Para o piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, a Mercedes tem exagerado nas dificuldades desde o início da temporada de 2023 da Fórmula 1 e o espanhol acredita que em breve a equipe estará em condições de vencer corridas.

A escuderia alemã estabeleceu o segundo e o terceiro tempos mais rápidos na classificação para o GP da Austrália deste domingo, atrás do pole position Max Verstappen. Um resultado que surpreendeu, uma vez que o W14 não tinha apresentado particularmente um excelente nível de desempenho desde o início da campanha.

A Mercedes, habituada a títulos e vitórias, está encontrando problemas há duas temporadas. Os pilotos e membros do time não deixam de referir as avarias do W14. Mas para Fernando Alonso, que foi derrotado por George Russell e Lewis Hamilton no Q3 no sábado, essas dificuldades são exageradas.

Quando questionado se ficou surpreso ao ser derrotado pelos pilotos da equipe de Toto Wolff, o espanhol respondeu: "Não, em Jeddah, acho que eles estavam a um décimo do nosso ritmo no domingo e aqui estavam em segundo ontem com Lewis no treino 1. Se você escutar os comentários deles, obviamente parece que eles têm um carro que não pode ir para o Q3. Mas não acho que as coisas estejam tão ruins”.

"Não é tão bom quanto a Red Bull - nenhum carro é - mas está melhorando e estará na disputa pela vitória em breve. Eles fizeram isso no ano passado e venceram uma corrida depois. Um péssimo começo de temporada, então acho este ano mostram o potencial que têm."

Opinião compartilhada quase palavra por palavra pelo compatriota de Alonso, Carlos Sainz: "Acho que eles são muito mais rápidos do que as pessoas pensam. Acho que eles tiveram um ritmo muito próximo do Fernando em Jeddah. George e Lewis foram rápidos e não conseguimos acompanhá-los. Portanto, este carro é rápido. Claramente não é tão rápido quanto o Red Bull, ninguém é, mas se eles colocarem tudo em ordem na classificação, eles podem realmente representar uma pacote forte também."

Alonso disse que, de qualquer forma, espera que a Mercedes possa levar vantagem sobre Verstappen no início da corrida deste domingo para evitar que o GP seja muito chato. "Acho que há muitas incógnitas antes da corrida. Também há a temperatura, acho que amanhã será muito diferente e deve haver pelo menos sol."

"Em termos de estratégia e preparação para a corrida, ninguém está totalmente pronto, então acredito que amanhã descobriremos quem tem o melhor ritmo, o melhor gerenciamento e outras coisas assim. Veremos. Pelo menos, a Mercedes poderia começar bem e de alguma forma parar Max. Caso contrário, a corrida será entediante para ele."

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: