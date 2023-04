F1- Confusão da Ferrari na Austrália: entenda o que aconteceu

Carregar reprodutor de áudio

A Scuderia Ferrari decepcionou na classificação para o GP da Austrália da Fórmula 1 em Melbourne. No Q3, alguns erros privaram a equipe de Maranello de um melhor resultado.

Com o abandono do piloto da Red Bull, Sergio Pérez, havia uma possibilidade da Ferrari arrebatar melhores posições de largada para o GP da Austrália deste domingo.

Mas, ao final da sessão classificatória em Melbourne, na Austrália, a scuderia conseguiu garantir apenas um quinto lugar, de Carlos Sainz, e sétimo, de Charles Leclerc.

Em entrevista após a classificação, os pilotos falaram de uma oportunidade perdida para terminar entre os três primeiros.

Para complicar a tarde da Scuderia, houve a ameaça de chuva a cinco minutos do final do Q3, quando os pilotos estavam nos boxes para calçar o último conjunto de macios. Os pilotos foram informados pela equipe para iniciar após apenas uma volta de aquecimento. Leclerc obedeceu, começando a forçar no final da volta de saída, mas não foi o ideal em termos de gerenciamento de pneus. Além disso, o monegasco encontrou Sainz no primeiro setor em ritmo reduzido, tendo decidido por iniciativa própria completar uma segunda volta de aquecimento.

A decisão do espanhol de fazer uma segunda volta de aquecimento obrigou-o a desacelerar em alguns pontos da pista para dar lugar aos que vinham atrás dele, o que fez com que a temperatura dos pneus caísse. “Quando saí, perdi alguns décimos no primeiro setor - confirmou Carlos - e isso me custou um lugar no top-3. Disseram-me que atrás de mim havia pilotos que terminaram na volta rápida, mas isso foi só para alguns, e a desaceleração me custou uma queda na temperatura dos pneus”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Leclerc então fez uma autocrítica. “Quando você chega ao Q3, tem que juntar tudo já na primeira volta - explicou Charles - então, é claro, poderíamos ter feito melhor com uma melhor comunicação, mas não fiz um bom trabalho. Não estou particularmente feliz com a forma como guiei, a sensação no carro foi muito boa, mas juntei tudo tarde demais”.

Sainz comentou sobre o que espera da corrida de domingo. “Posso confirmar que me sinto à vontade – confirmou Sainz – acho que fizemos um bom progresso em termos de sensação com o carro, fazendo muitas mudanças de configuração. O objetivo é melhorar a situação, principalmente tendo em vista a corrida, então vamos esperar para amanhã”.

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: