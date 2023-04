Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen acredita que o seu companheiro de equipe na Red Bull, Sergio Pérez, terá dificuldade em voltar às primeiras posições ao largar em último neste domingo no GP da Austrália de Fórmula 1.

'Checo' Pérez viveu um pesadelo no sábado em Melbourne com problemas de freio em seu RB19 que o afetaram no terceiro treino livre e, depois, na classificação.

O piloto mexicano saiu da pista no início do Q1 quando travou o pneu dianteiro direito na curva 3, repetindo situação que já havia acontecido no TL3, mas desta vez não conseguiu voltar para a pista.

Como não havia registrado nenhum tempo antes da saída de pista, Pérez largará da última posição neste domingo no GP da Austrália.

Será a segunda corrida consecutiva em que um dos pilotos da Red Bull tem uma prova de recuperação, já que Verstappen largou em 15º há duas semanas em Jeddah. O holandês, no entanto, conseguiu avançar até terminar na segunda posição, atrás de Pérez.

Em entrevista após a classificação, Verstappen foi questionado se achava que "Checo" poderia ser um fator no domingo, ao que ele respondeu: "Normalmente, não para mim."

Questionado sobre o quão longe ele achava que Pérez poderia ir neste domingo, o holandês acrescentou: "Não sei. Acho que esta pista é um pouco complicada de ultrapassar, mas aquela zona de DRS extra ajudará com certeza. Mas, novamente, é muito difícil dizer. Também depende do ritmo dos outros carros na corrida, se eles têm degradação de pneus ou se você é melhor em degradação. Muitos fatores entram em jogo."

George Russell, que largará em segundo em Melbourne, também acredita ser difícil para Pérez chegar às primeiras posições.

"Acho que vai ser um desafio aqui. Ele vai chegar ao top 10 com certeza. Mas não acho que, em um circuito como este, ele conseguirá lutar pela frente", disse o piloto da Mercedes.

