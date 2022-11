F1: Mercedes não espera ser competitiva no Brasil

Carregar reprodutor de áudio

O diretor de estratégia da Mercedes, James Vowles, espera que sua equipe tenha mais dificuldades no GP de São Paulo de Fórmula 1 e que a Ferrari se recupere no Brasil em comparação com o México.

A Ferrari claramente perdeu a forma no fim de semana passado, quando a equipe italiana fez compromissos para garantir a confiabilidade na pista de alta altitude, deixando a Mercedes livre para levar a luta contra a Red Bull adiante. No entanto, embora a altitude ainda seja um problema no Brasil, não é tão extremo e, além disso, os níveis mais baixos de downforce não favorecerão o W13 tanto quanto a Cidade do México.

Vowles diz que um pacote de atualização introduzido no GP dos EUA e depois completado com a nova asa dianteira no México também foi um impulso útil para a equipe de Brackley.

“Acho que existem alguns fatores que se juntaram ao mesmo tempo”, observou ele em um vídeo da Mercedes. “A primeira é que colocamos um grande kit de atualização em Austin e isso nos fez avançar e essa evidência estava ainda mais presente no México.

“A segunda é que somos muito bons quando estamos executando o máximo de downforce e outros executando o máximo de downforce também e isso ficou evidente em Zandvoort, em Budapeste, por exemplo, e não foi diferente no México."

“No México, todo mundo realmente estava usando sua asa traseira máxima, sua quantidade máxima de downforce com a qual podiam se safar.

“Acho que também Austin sendo uma corrida muito complicada e ventosa significava que talvez não tivéssemos visto toda a extensão da atualização de desempenho, enquanto no México não havia vento real. Temos um carro agora que parece estar equilibrado e funcionando bem."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Como ele se comporta nas próximas etapas é difícil dizer, obviamente, no caso do México, parecia um pouco que a Ferrari realmente recuou e suspeito que não será o caso à medida que avançamos.”

Vowles admitiu que era difícil prever a forma para as duas últimas corridas: “Acho que isso vai realmente variar pista a pista. A Ferrari não estará tão longe de nós como estava no México. Eles estarão mais próximos no Brasil e em Abu Dhabi e será uma luta muito acirrada entre nossas duas equipes.

“Em termos de relação à Red Bull, eles ainda mantêm a vantagem em relação a nós. Não acho que sejam os três décimos que eles nos superaram, mas serão alguns décimos nas próximas corridas.”

Vowles admitiu que a tendência geral é positiva à medida que o final da temporada se aproxima.

“Estamos chegando cada vez mais perto, em comparação com onde estávamos no início da temporada, onde às vezes estávamos lutando para sair do Q1 ou no Q3, para onde estamos agora, que estamos a um passo de lutar por nossa primeira vitória. Avançamos.

“No Brasil é uma pista em que ambos os nossos pilotos normalmente se saem bem e há uma corrida de sprint onde podemos somar mais pontos. Quando você tem um carro a poucos décimos da concorrência, você pode fazer as coisas acontecerem.”

Vowles também enfatizou que o foco está em vencer a Ferrari para o segundo lugar no campeonato mundial de construtores de F1, tendo fechado ainda mais a lacuna no México, apesar do chefe da Mercedes, Toto Wolff afirmar que preferiria vencer uma corrida ao segundo lugar na classificação final.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Está muito claro qual é o nosso objetivo interno", disse ele. “Estamos aqui para terminar em segundo no campeonato e todas as corridas que podemos começar a diminuir essa diferença de pontos são um sucesso.

“No México tiramos apenas 13 pontos, então ainda faltam 40 para duas corridas, felizmente uma delas é uma corrida sprint. Acho que agora temos um pacote diferente do início da temporada ou do meio da temporada que pode realmente trazer a luta para nossos pilotos.

“Mas 40 pontos é um tremendo pedido, vai precisar que tenhamos tudo perfeito, tudo certo e a Ferrari para nos dar oportunidades de abrir a porta para pegarmos o segundo lugar.

"O que posso dizer é que não vamos desistir até a bandeira quadriculada em Abu Dhabi.”

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: