Carregar reprodutor de áudio

A carreira de Max Verstappen na Fórmula 1 é repleta de recordes e mais recordes, a maioria relacionados à sua idade: mais jovem isso, mais jovem aquilo. Mas, ao reivindicar o recorde de mais vitórias em uma única temporada com seu 14º triunfo do ano no México, no último fim de semana, Verstappen ofereceu outro lembrete - se ainda houver alguma dúvida - de que seu nome resistirá ao teste do tempo nos livros de recordes da F1 por mais do que apenas a idade.

A marca anterior de 13 vitórias, estabelecida por Michael Schumacher em 2004 e Sebastian Vettel em 2013, começou a aparecer para Verstappen durante o verão. À medida que as esperanças da Ferrari diminuíam e sua contagem de vitórias continuava a crescer, a perspectiva de um caminho recorde para o campeonato começou a ser discutida.

Não por Verstappen, pelo menos publicamente. Ele sempre afirmou, ao contrário de alguns de seus rivais, que as estatísticas lhe interessavam pouco, além de apontar o fato de que agora com mais corridas, esses recordes eram mais fáceis de alcançar. “Acho que ele não se importa”, disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, após a décima vitória do ano do holandês em Zandvoort. “Ele simplesmente não olha para as coisas assim.”

O Motorsport.com perguntou a Verstappen, após sua 14ª vitória, se sua minimização do recorde no início deste ano era uma tática para evitar perder o foco, mas ele disse que “nunca estava realmente interessado em estatísticas”. Ele também observou que muito na F1 “depende de todo o seu pacote”.

Então, como a temporada de 14 triunfos de Verstappen - que, claro, pode chegar a 16 com duas corridas restantes - se compara ao que Schumacher e Vettel alcançaram em suas temporadas recordes? E o que Verstappen precisa fazer para tornar este campeonato o mais dominante na história da F1?

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

O calendário maior

Um fator que provavelmente distorcerá muitos dos recordes existentes da F1 é a rápida expansão do calendário, que facilita o alcance de feitos como as 14 vitórias de Verstappen. O mesmo vale para a lista de vitórias de todos os tempos, na qual o bicampeão já ocupa o sexto lugar.

Em uma temporada de 22 corridas, você só precisa ser perfeito em pouco mais de dois terços do ano para alcançar o marco. Em comparação, as 13 vitórias de Schumacher ocorreram em apenas 18 corridas em 2004, enquanto Vettel atingiu o mesmo número em uma temporada de 19 rodadas.

No entanto, quando você coloca uma porcentagem nele, Verstappen ainda - atualmente - se compara bem: 14 vitórias em 20 corridas dá 70% de aproveitamento, 1,58% à frente de Vettel em 2013 (68,42%) e 2,22% abaixo da temporada de 2004 de Schumacher (72,22%).

Se Verstappen fechar o ano com as duas vitórias que ainda estão em jogo, ele ultrapassa a porcentagem de Schumacher e termina com 72,72%. Apenas a sequência de seis vitórias de Alberto Ascari em oito corridas pelo título de 1952 seria estatisticamente mais dominante por meio dessa métrica.

Se ele não conseguir vencer novamente, isto cairia para 63,64%, o que o colocaria para trás não apenas da temporada recorde, mas também da vitória de Schumacher em 2002 e das 11 vitórias de Lewis Hamilton em 17 corridas em 2020.

Isso mostra que, embora o número de corridas torne a estatística definitiva mais fácil de alcançar, ela corta nos dois sentidos: manter esse tipo de desempenho e consistência para vencer de forma dominante ao longo de uma temporada exige muito.

Michael Schumacher, Ferrari F2004 Photo by: Peter Spinney / Motorsport Images

Os carros

Como observado anteriormente, o próprio Verstappen disse que muito do sucesso na F1 "depende de todo o seu pacote", sendo a força de seu carro essencial para chegar aos grandes recordes estatísticos de glória.

O Red Bull RB18 tem sido um carro que pode fazer tudo isso. Ele tem sido um foguete nas retas, tornando-o um potente ultrapassador, ao mesmo tempo em que fornece o que a Ferrari chamou de "boa proteção" por trás. Mas esta vantagem de velocidade em linha reta permanece mesmo quando a força descendente é aparafusada, tornando pistas como Spa e Suzuka locais de caça muito felizes.

No entanto, foi somente nas férias de verão que o RB18 foi amplamente aceito como o carro mais rápido do grid, pois a Ferrari e a Red Bull passaram a primeira metade da temporada 'pau a pau' em relação ao desempenho. O F1-75 da Ferrari tem apenas quatro vitórias em seu nome, duas das quais vieram nas três rodadas iniciais, mas isso não explica as oportunidades perdidas na Espanha, Azerbaijão e França, onde a Ferrari parecia ter a vantagem sobre a Red Bull.

É um forte contraste com o F2004 de Schumacher, que surgiu como o carro a ser batido muito cedo, quando ele conquistou 12 vitórias nas 13 corridas de abertura. Algumas etapas foram difíceis e exigiram o brilhantismo de Schumacher e Ferrari para conseguir os triunfos, como a famosa estratégia de quatro paradas para derrotar Fernando Alonso e Renault em Magny-Cours. As últimas etapas da temporada também proporcionaram alguma competição maior, mas a Ferrari de 2004 foi mais dominante que a Red Bull de Verstappen.

A semelhança mais próxima pode ser desenhada em como o 2013 de Vettel aconteceu com o Red Bull RB9. Quatro vitórias nas primeiras 10 corridas dificilmente era o tipo de retorno que você esperaria para iniciar uma temporada recorde.

Mas com a Mercedes incapaz de converter seu impressionante ritmo de qualificação em desempenho de corrida e as trocas de pneus no meio da temporada jogando com os pontos fortes do RB9, a Red Bull saiu livre, permitindo que Vettel continuasse sua sequência recorde de nove corridas de Spa a Interlagos.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 Photo by: Sutton Images

A competição

Desde os primeiros dias da temporada, a perspectiva de uma luta pelo título de Verstappen/Leclerc foi um prazer para os fãs de todo o mundo - apenas para desaparecer rapidamente.

A Ferrari pode ter ficado atrás da Red Bull com o passar da temporada, particularmente lutando com a degradação dos pneus, mas Leclerc não ajudou na sua causa. O erro de Paul Ricard foi especialmente gritante, jogando fora a chance de recuperar a liderança em relação Verstappen.

O próprio holandês disse que vencer na França foi o momento em que percebeu que conquistaria o título. Sergio Pérez brevemente pareceu poder entrar na briga após sua vitória em Mônaco, mas ele descobriu que o RB18 se tornava menos do seu agrado à medida que o desenvolvimento avançava.

Mas Leclerc parecia ser um rival mais próximo do título de Verstappen do que Schumacher ou Vettel enfrentaram em suas temporadas recordes, principalmente no início do ano. A vantagem da Ferrari era tal que Rubens Barrichello era o desafiante mais próximo de Schumacher, enquanto Fernando Alonso era o principal rival de Vettel no início de 2013.

Ele superou a qualidade do carro de 2013 da Ferrari, mas lutou para levar alguma dificuldade a Vettel da mesma forma que Leclerc fez para Verstappen no início.

O campeão mais dominante de todos os tempos?

As duas últimas corridas da temporada decidirão se Verstappen será ou não estatisticamente um campeão mais dominante do que Schumacher e Vettel. Mas a simples duração do ano, a ameaça que ele enfrentou de Leclerc e Ferrari e a natureza das vitórias, lutando por uma recuperação na Hungria e na Bélgica, fazem desta uma campanha que se destaca.

“Ele ganhou o maior número de GPs em um ano agora, em 20 corridas”, disse Horner no México. “Além disso, ele venceu duas corridas sprint e não venceu todas na pole position. Ele teve que lutar e correr por muitas dessas vitórias.

“É um ano absolutamente excepcional de Max. Ele não colocou uma roda errada. Ele tem sido perfeito durante toda a temporada. É incrível o nível de consistência que ele conseguiu alcançar”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: