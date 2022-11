Carregar reprodutor de áudio

O promotor do GP da Cidade do México acredita que haveria espaço para mais uma corrida nas Américas caso a Fórmula 1 buscasse expandir ainda para ainda mais mercados. A corrida do último fim de semana no Autódromo Hermanos Rodríguez na Cidade do México atraiu uma multidão de 397.000 fãs em três dias, mais uma vez tornando-a uma das corridas mais assistidas da temporada.

A forte presença de fãs no México ocorre em meio ao atual 'boom' da F1 nos Estados Unidos, que sediará três corridas no próximo ano: Miami, Austin e Las Vegas. Com GPs também acontecendo no Canadá e no Brasil, haverá seis corridas nas Américas em 2023.

Mas em meio ao interesse contínuo dos países em sediar um GP no futuro, Alejandro Soberon, executivo-chefe da CIE que promove a corrida no México, sentiu que haveria espaço para adicionar outro evento nas Américas.

“Adoramos a competição, é bom, porque mantém você em forma e alerta”, disse Soberon. “Três corridas nos Estados Unidos, antes, era impensável. Hoje até parece razoável.

“Acho que Miami será um grande sucesso. Você viu o atendimento em Austin. É muito melhor do que nos outros anos, é uma corrida mais forte e todas as pré-vendas em Vegas estão nas alturas. Então eu acho que isso é bom para a região, para o fuso horário, isso é muito bom."

“Então, com o Canadá, três corridas [nos Estados Unidos], México e Brasil, a questão é se há espaço para mais uma? Minha crença pessoal é que há espaço para outro. Mas não precisa ir contra outra corrida no mesmo fuso horário. Pode ir contra outro fuso horário. Então, quem estará em risco, quão competitiva é essa oferta? Vai ser muito interessante”.

O México anunciou na quinta-feira que assinou um novo contrato de três anos, garantindo que a F1 continue visitando o Autódromo Hermanos Rodríguez até pelo menos 2025. Mas Soberon explicou que, na próxima renovação, pode haver um novo governo e prefeito da cidade após as eleições de 2024.

O país retornou inicialmente ao calendário em 2015 com um acordo financiado pelo governo federal, mas uma mudança na regência significou que o prefeito da Cidade do México, e seu governo, assumiram o financiamento para a corrida pelo acordo existente e a renovação.

Soberon estava confiante de que o GP continuaria a obter apoio nacional, independentemente dos órgãos governantes, acreditando que todos no país estavam “muito orgulhosos da corrida”.

“Eles amam Checo [Perez] e o que ele está conseguindo”, disse Alejandro Soberon. “É um grande show e uma grande janela para apresentar o México de uma boa maneira para o mundo.

“Hoje, há cada vez mais cidades interessadas em conseguir uma vaga no calendário. Acho que basicamente significa que todos precisam se mover mais rápido, tentando fazer a aliança de interesse para que isso aconteça, porque acho que a Fórmula 1 está em uma ótima posição atualmmente.”

A F1 realizará uma temporada recorde de 24 corridas em 2023, atingindo o limite estabelecido pelo Pacto de Concórdia após adicionar um novo evento em Las Vegas, além de trazer a China e o Catar de volta ao cronograma. Os chefes das séries são conhecidos por explorar a rotação do calendário como uma maneira potencial de garantir que mais mercados, principalmente os da Europa, possam realizar eventos a cada dois anos.

Questionado sobre a possibilidade de o México girar no futuro, se necessário, Soberon disse: “Quando você tem todos os anos esgotados e todos os anos vende mais rápido do que no ano anterior, é algo como promotor que você não quer considerar.

“Por que eu deveria ter uma corrida a cada dois anos quando posso ter uma a cada ano? Sou muito competitivo, entrego bons dólares para a Fórmula 1 e é um grande mercado, o mercado mexicano tem muito a ver com o sucesso nos Estados Unidos. A população hispânica gosta muito de corridas lá.

“Mas você sabe, para alguns países, que não conseguem ter o financiamento certo, certamente será uma opção a fazer. Eu preferiria ter uma corrida a cada dois anos do que não ter nenhuma corrida.”

