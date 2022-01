Com o ainda não resolvido mistério da permanência ou não de Lewis Hamilton na Fórmula 1 e seu silêncio desde o GP de Abu Dhabi, as especulações sobre um possível substituto do heptacampeão na Mercedes não param. A escuderia conta com ele e não quer trocá-lo, de acordo com o jornal alemão Bild, mas tem alguns nomes em mente caso ocorra algo inesperado, como foi a aposentadoria de Nico Rosberg em 2016.

Na lista, o que mais se destaca é Sebastian Vettel, atual piloto da Aston Martin. Apesar de estar com 34 anos e sem garantia de que ficará na categoria por muito mais tempo, o tetracampeão foi mencionado por várias fontes da Alemanha, como o canal RTL, e faz parte de um time com motor Mercedes. Além disso, já chegou a ser "considerado" por Toto Wolff em 2020, pouco antes de acertar sua saída da Ferrari.

Outros dois nomes que também circulam são o de Esteban Ocon, que fez parte da academia da equipe e era constantemente especulado como um substituto de Valtteri Bottas em 2019, e Nyck de Vries, que corre pela marca na Fórmula E e foi campeão na última temporada. O segundo conta com o apoio de Wolff para seguir na "família Mercedes" caso vá para a F1.

Pierre Gasly também tem chances, apesar mais difíceis por não ter relações estreitas com a escuderia. No entanto, as poucas possibilidades de crescimento dentro da Red Bull, que confirmou a permanência de Sergio Pérez para 2022, podem fazer o francês almejar novos ares. Ele dividirá os boxes da AlphaTauri com Yuki Tsunoda mais uma vez neste ano.

Como a Mercedes contratou George Russell e precisaria de alguém com mais experiência - de preferência com títulos - para desenvolver o novo carro e orientar o jovem britânico, Vettel seria o nome mais forte. Qualquer negociação dependerá da escolha de Hamilton: seguir na Fórmula 1 ou não.

