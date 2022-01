A Aston Martin se tornou a primeira equipe da Fórmula 1 a anunciar formalmente seus planos de lançamento de seu novo carro antes da temporada 2022.

Em um e-mail enviado aos fãs na manhã de sexta-feira, a equipe revelou que o AMR22 será apresentado no dia 10 de fevereiro na sede da fabricante em Gaydon.

O ano de 2022 terá todas as 10 equipes revelando designs significativamente revisados ​​sob os novos regulamentos técnicos ​​para a próxima campanha.

A Ferrari estabeleceu um plano flexível de lançar seu carro entre 16 e 18 de fevereiro, mas ainda não anunciou uma data exata.

Os testes de pré-temporada começam no Circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha, em 23 de fevereiro. As equipes terão seis dias de pré-temporada antes da etapa de abertura da temporada no Bahrein, em 20 de março.

A Aston Martin entrará na temporada 2022 procurando se recuperar de uma campanha decepcionante no ano passado, com o sétimo lugar no campeonato de construtores.

Em sua primeira temporada correndo sob o Aston Martin após sua mudança de nome Racing Point, a equipe foi duramente atingida pelos cortes de downforce que fizeram com que perdesse desempenho em comparação aos seus rivais do meio de grid.

A Aston Martin realizou um dos lançamentos de carros de F1 mais memoráveis ​​no ano passado, que contou com grandes nomes, incluindo o astro dos filmes de James Bond, Daniel Craig, a ex-Bond Girl Gemma Arterton e o sete vezes vencedor do Super Bowl, Tom Brady.

TELEMETRIA DE FÉRIAS: RICO PENTEADO fala tudo sobre NOVO CARRO DA F1 que estreia em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: