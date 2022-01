A Fórmula 1 terá um carro muito diferente, se comparado com o que foi visto até o final de 2021. Uma das principais novidades será o efeito solo, que promete fazer com que os carros sofram menos turbulência entre eles e, consequentemente, facilite as ultrapassagens.

Com experiência de quase duas décadas em uma equipe de F1, Rico Penteado faz a sua primeira aparição no Motorsport.com na primeira parte do TELEMETRIA DE FÉRIAS, explicando em detalhes tudo sobre o novo carro da maior categoria do automobilismo mundial.

O programa teve a apresentação de Erick Gabriel e a participação de Guilherme Longo, ambos os repórteres do Motorsport.com.

