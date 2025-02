Apesar da Haas ter assinado uma parceria com a Toyota que permitirá avanços em várias frentes da Fórmula 1, inclusive em termos de recursos, a equipe americana não usará seu túnel de vento em Colônia, na Alemanha, mas continuará a aproveitar as instalações da Ferrari, na Itália.

A Haas deu início a 2025 indo para a pista no começo de janeiro em Jerez para uma sessão de testes, enquanto o trabalho continua em Maranello e Banbury em preparação para o próximo campeonato, que começa em algumas semanas.

O novo carro, o VF-25, contará com um chassi renovado para eliminar as limitações técnicas encontradas durante o desenvolvimento do monoposto da última temporada, o que garantiu maior liberdade de design. Isso não quer dizer que o novo carro não terá vínculos com o passado, pois, além de manter o mesmo conceito, ele também terá a mesma suspensão dianteira do VF-24.

Como os carros anteriores, o VF-25 nasceu no túnel de vento e no simulador da Ferrari, com a qual a Haas tem uma parceria que dura essencialmente desde que a equipe norte-americana entrou na F1 em 2016.

Embora a Haas tenha assinado recentemente um acordo com a Toyota que se desenvolverá em vários níveis, por exemplo, desbloqueando também novos locais para os testes de TPC (testes de carros anteriores) e para a construção de um simulador de fábrica próprio, a colaboração entre as duas marcas não se estenderá ao uso do túnel de vento próprio do fabricante japonês.

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, não descartou 100% a possibilidade de que isso mude no futuro, mas enfatizou que não há planos de deixar o túnel de vento em Maranello, que obviamente também é usado pela Ferrari. Por trás dessa escolha, há várias razões, tanto técnicas quanto logísticas, que dão ao uso do túnel da Scuderia uma dupla vantagem.

"Sim, ainda usamos o túnel de vento da Ferrari. Dizer que nunca usaremos o túnel de vento da Toyota é uma palavra muito grande, mas, no futuro próximo, não temos intenção de abandonar o túnel de vento de Maranello", disse Komatsu à imprensa antes do início da temporada, explicando também como a equipe mudará na pista, tanto em termos de engenheiros quanto de procedimentos.

Para a Haas, continuar a usar as instalações da Ferrari é uma situação vantajosa para a equipe, já que a própria Ferrari corre na Fórmula 1, enfrentando os mesmos desafios e, portanto, atualiza periodicamente seus equipamentos, incluindo o túnel de vento.

De fato, nas férias de agosto de 2024, a esteira foi atualizada, um aspecto fundamental na F1 atual, já que os carros com efeito solo precisam correr em baixa altitude para extrair mais carga da parte inferior. É claro que haverá custos a serem amortizados, mas tudo o que a Ferrari melhorar para obter vantagens de suas instalações também se refletirá na própria Haas.

"Para mim, é uma situação em que todos saem ganhando, porque nós e a Ferrari obviamente estamos lutando no mesmo campeonato, portanto, qualquer problema específico que possa haver no equipamento do túnel de vento deles, que está relacionado às especificidades do regulamento de efeito solo nesta geração, a Ferrari está fazendo a pesquisa, eles estão resolvendo o problema", disse Komatsu.

De fato, além dos custos a serem amortizados, é a própria Ferrari que faz as atualizações necessárias, o que não está relacionado apenas ao ato prático de substituir algum elemento de hardware, mas também a toda a fase de pesquisa necessária para chegar às mudanças a serem adotadas.

"Como resultado, nós nos beneficiamos sem fazer a pesquisa necessária. Portanto, em um futuro próximo, não vejo nenhuma razão para deixar o túnel de vento de Maranello e ir para o túnel de vento da Toyota".

Embora, há uma década, o túnel de vento em Colônia tivesse vários clientes, nos últimos anos apenas a McLaren ficou para aproveitar as instalações da Toyota.

Uma necessidade que surgiu principalmente devido às limitações e ao trabalho necessário para atualizar o túnel de vento em Woking, embora ainda houvesse várias desvantagens, pois as peças criadas na fábrica tinham que ser enviadas para a Alemanha para testes.

No entanto, depois que a McLaren concluiu o trabalho em seu novo túnel de vento em Woking, a Toyota perdeu um cliente importante que teve que alugar as instalações. Espera-se que o lugar da McLaren seja ocupado pela futura Cadillac, que na verdade já o utilizou nos últimos meses, quando começou a testar um modelo para os regulamentos de 2025, na esperança de uma eventual estreia.

No entanto, é lógico que, para a Haas, a questão se desloca para dois planos diferentes. Quaisquer atualizações na estrutura dependeriam exclusivamente da Toyota, como é o caso da Ferrari, mas não é certo que possam estar vinculadas aos requisitos específicos da Fórmula 1, ou que possam chegar tarde devido a questões econômicas e compromissos com outras atividades para as quais seria necessário um longo cronograma.

Além disso, o mesmo argumento que foi feito no passado para a McLaren se aplicaria: haveria o problema da logística, que para a Haas se encaixaria em suas outras duas frentes. Para a construção de peças, a Haas depende de fornecedores externos, embora a colaboração com a Toyota deva incluir isso parcialmente.

Isso não diminui o fato de que vários fornecedores estão na Itália, incluindo a Dallara, enquanto alguns dos engenheiros, especialmente os envolvidos no desenvolvimento da parte aerodinâmica, estão nos escritórios em Maranello, sem esquecer que a Haas compra componentes da Scuderia.

Mudar os túneis de vento sem um incentivo real, especialmente de natureza econômica ou técnica, forçaria a estrutura existente a mudar. Todas essas são considerações que levam a Haas a ainda escolher o túnel de vento da Ferrari.

