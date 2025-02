Preparem os alarmes! A Fórmula 1 divulgou nesta segunda-feira os horários de início de cada corrida da temporada 2025.

O ano contará com 24 etapas ao redor do globo além de seis corridas sprint: China, Miami, Bélgica, Austin, São Paulo e Catar. A principal mudança no horário fica por conta do GP de Las Vegas, a última corrida da madrugada acontecerá 2h mais cedo, ou seja, 1h (Brasília).

O GP de São Paulo continuará no mesmo horário, com a corrida acontecendo às 14h do domingo e a sprint às 15h do sábado.

Largada dos GPs da temporada 2025

CORRIDA HORÁRIO BRASÍLIA Austrália 1h China Sprint 0h | Corrida 4h Japão 2h Bahrein 12h Arábia Saudita 14h Miami Sprint 13h | Corrida 17h Emília-Romanha 10h Mônaco 10h Espanha 10h Canadá 15h Áustria 10h Reino Unido 11h Bélgica Sprint 8h | Corrida 10h Hungria 10h Holanda 10h Itália 10h Azerbaijão 08h Singapura 09h EUA Sprint 13h | Corrida 16h México 17h São Paulo Sprint 15h | Corrida 14h Las Vegas 1h Catar Sprint 15h | Corrida 13h Abu Dhabi 10h

FELIPE NASR: felicidade FORA da F1, COACH de NORRIS, BORTOLETO na Sauber, bastidores do IMSA e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!