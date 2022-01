Hoje, 3 de janeiro de 2022, é o aniversário de uma das maiores lendas da história do automobilismo e da Fórmula 1: Michael Schumacher. O heptacampeão completou 53 anos e recebeu um parabéns especial de seu filho, Mick Schumacher, e da Ferrari, onde fez história na Fórmula 1, nas redes sociais.

Acompanhando de perto a luta do pai pela vida desde seu acidente de esqui em 2013, o atual piloto da Haas postou uma foto em que aparece no colo de Schumi ainda muito novo e exaltou as experiências que teve com ele como cruciais para seu amor pelo esporte motorizado.

"Feliz aniversário, pai ❤️"

"Dias como este foram importantes para a minha paixão crescente pelo esporte a motor e ainda é até hoje. Sou grato por todas as experiências que você me proporcionou e estou animado para viver novas no futuro."

A Ferrari também aproveitou a ocasião especial para publicar uma homenagem ao maior campeão da história da equipe, com a frase "We're all with you, Michael" (Estamos todos com você, Michael).

Como não poderia deixar de ser, o chefe da escuderia nos anos em que Schumacher esteve lá, Jean Todt, dedicou um espaço em seu Twitter para parabenizar o alemão e reiterar que ele segue inspirando muitas pessoas até hoje, mesmo com as dificuldades em seu estado de saúde.

"Feliz aniversário Mikel! Neste dia especial, celebramos uma grande lenda da F1 e querido amigo. Michael Schumacher, você continua sendo uma inspiração para todos nós. Meu amor para você neste aniversário."

GIAFFONE fala da SAÍDA DA F1 DA GLOBO PARA A BAND, comenta QUÍMICA com colegas e aborda CAOS de 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: