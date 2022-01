Nesta segunda-feira, o mundo do esporte a motor celebra o aniversário de outro célebre nome do automobilismo: além de Michael Schumacher, que faz 53 anos, o comentarista Reginaldo Leme completa 77, com mais de 50 dedicados à cobertura de campeonatos como a Fórmula 1.

Atualmente na Band, em que comenta a F1 desde o começo de 2021, 'Regi' ficou bastante famoso pelo período ao lado de Galvão Bueno no Grupo Globo, do qual saiu no fim de 2019, e também trabalhou como colunista no diário O Estado de São Paulo. O jornalista é considerado o maior nome da cobertura automobilística no Brasil. Mas você sabe quais são as corridas que Leme mais curte na categoria máxima do automobilismo mundial? O Motorsport.com apurou de forma exclusiva:

Os GPs favoritos de Reginaldo Leme na F1

Comentarista da F1 desde os anos 1970, Regi falou sobre suas corridas favoritas, com destaque para sua predileção pelo GP do Canadá. Além disso, o jornalista revelou que não gosta da prova de Mônaco, uma das mais tradicionais da F1. Veja a íntegra no vídeo abaixo e destaques na sequência.

"Por que, no campeonato mundial, na fase antiga, a temporada europeia era a melhor de todas? Porque ali era a essência da F1. Depois que passou a existir [GPs], por exemplo, no Oriente Médio, nos grandes centros, 'perde' um pouco."

"A F1 ganha muito, porque ela está atrás do dinheiro e do glamour, mas eu prefiro essas corridas (tradicionais da Europa, como Inglaterra, Bélgica e Itália). Prefiro inclusive em relação a Mônaco. Mônaco... Eu detesto."

"Eu gosto do ambiente nosso (dos jornalistas), o que nós fazemos. O que nós, brasileiros, fazemos entre nós. Mas é detestável estar lá não podendo circular, não podendo andar. Você vai num lugar e está fechado... Aqueles guardas municipais terrivelmente mal educados... É horrível o lugar", completou Leme sobre o GP de Mônaco. Na sequência, o jornalista falou sobre seus eventos favoritos.

"Como ambiente, eu gosto muito de Silverstone. Ali nasceu tudo e ali você respira automobilismo. E tem toda aquela coisas de hotéis pequenos, espalhados e aquela coisa de a gente se encontrar ser até um pouco mais difícil."

"O trânsito é terrível... Você tem que ficar perto (do autódromo), não adianta. Você tem que ficar a uma distância que, se bobear, você possa ir a pé. Algumas vezes eu consegui ficar", seguiu o comentarista.

"Como corrida em si e local, Montreal. GP do Canadá está disparado na frente de tudo. Você sair à noite para procurar um restaurante em Montreal é o máximo. E o que se assemelha a Montreal é a Austrália. Melbourne também é uma cidade maravilhosa."

"[O GP de Singapura] é muito legal, principalmente depois que você começa a descobrir um pouco Singapura, né... Para não ficar só naquelas regiões com grandes hotéis em que a gente se hospeda ali ao lado da pista."

"Por exemplo, no 'Sujinho', que a gente chega lá à noite para jantar e comer o que tem. Porque a gente chega lá, trabalhando todas as noites, 1h30, 2h da manhã. Não tem como sair antes. Então o que está aberto é o famoso 'Sujinho'. Um dia a gente descreve esse 'Sujinho'...".

Regi, Sergio Maurício e cia: Giaffone fala de química com colegas de Band após F1 2021

