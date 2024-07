A Netflix divulgou nesta quinta-feira a data de estreia da minissérie "Senna", uma produção de ficção inspirada na história do herói brasileiro da Fórmula 1, Ayrton Senna: 29 de novembro.

Interpretando o papel do piloto, está o ator brasileiro Gabriel Leone - que recentemente esteve no filme ''Ferrari'' que contou um pouco mais sobre a história do fundador da Scuderia, Enzo Ferrari.

''Senna'' será retratada em seis episódios contando a trajetória do tricampeão mundial nas pistas, além das suas relações fora dela e toda a sua vida pessoal. A história vai mostrar da ida de Ayrton para Inglaterra até o fatídico acidente em Ímola, durante o GP de San Marino em 1 de maio de 1994 - data que completa 30 anos na próxima quarta-feira.

Serão retratados alguns nomes e personagens marcantes na trajetória do piloto como Alain Prost, Niki Lauda, James Hunt, Frank Williams, Adriane Galisteu, Xuxa, Nelson Piquet, Jean-Marie Balestre, Ron Dennis e Galvão Bueno.

A data de estreia ainda não foi confirmada pela Netflix, mas a plataforma de streaming garante que a minissérie estará disponível no catálogo ainda neste ano. As gravações aconteceram no Brasil, Argentina, Uruguai e Reino Unido.

