Charles Leclerc discorda das alegações de que a Ferrari contratou Lewis Hamilton para a temporada de 2025 porque não acredita que o monegasco seja o homem certo para retornar à disputa do troféu de pilotos da Fórmula 1.

Mesmo que a Ferrari consiga fornecer a Leclerc um carro campeão em 2025, sua tarefa continuará difícil. Isso segue a chegada de Hamilton, que concordou em se mudar de Brackley para Maranello em 2024, antes do início da temporada.

O piloto monegasco foi escolhido como a futura esperança da Ferrari depois de estabelecer sua autoridade na competição entre colegas de equipe com Sebastian Vettel em 2019 e 2020. No entanto, apesar de muitas pole positions e seis vitórias ​​em GPs, ele não conseguiu disputar pelo título de campeão.

Apesar da nova contratação ser tão importante para a equipe, Leclerc não acredita que a Ferrari tenha perdido a fé nele. Leclerc disse à BBC Sport sobre a alegação da Ferrari contratar Hamilton porque eles perderam as esperanças nele: "De jeito nenhum. Porque Ferrari é Ferrari. E os melhores pilotos precisam estar em carros Ferrari. É do interesse da Ferrari, por isso é completamente compreensível".

O piloto monegasco disse não se incomodar com a vinda do britânico: “Também não há nada de negativo nisso para mim, porque é Lewis Hamilton. Para mim, esta é uma oportunidade incrível. Primeiro, aprender com o piloto mais bem-sucedido de todos os tempos. E para provar meu valor contra Lewis, que é uma referência para todos”.

Embora o confronto entre companheiros de equipe entre Leclerc e Hamilton prometa ser uma grande rivalidade que será acompanhada de perto por todos, Leclerc se preocupa mais em aproveitar o conhecimento técnico do heptacampeão mundial do que em vencer o confronto direto.

“Preciso estar convencido de que sou o piloto mais rápido quando coloco meu capacete, mas estou realmente ansioso por isso e será muito interessante para mim”, disse o piloto monegasco.

"Eu sempre disse que você aprende com cada companheiro de equipe ao longo da sua carreira."

“Então, estou realmente ansioso para ver como ele trabalha com seus engenheiros, feedback e todo esse tipo de coisa para melhorar e aprender com ele.” ele adicionou.

RICO PENTEADO projeta GP DA HUNGRIA e analisa RED BULL contra MCLAREN e MERCEDES | TELEMETRIA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

EXCLUSIVA com FABIO QUARTARARO e ÁLEX RINS: Astros da Yamaha MANDAM A REAL sobre MotoGP, Brasil e +

Your browser

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!