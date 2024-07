F1: Alpine ‘bloqueia’ ida de Ocon para Williams; entenda

A Williams está procurando um substituto para Logan Sargeant na Fórmula 1. No ano passado, às vésperas do GP da Hungria, a equipa britânica ocupava a sétima posição na classificação do Mundial de Construtores, com 11 pontos. Um ano depois é ela é a nona, com apenas quatro pontos. O grande avanço da Haas e a volta da Alpine ao top-10 dificultaram a posição da Williams, que na verdade só pode contar com Alexander Albon para aumentar suas marcas.

Durante o fim de semana de Silverstone, o chefe da equipe, James Vowles, pensou em uma solução de curto prazo, explorando a disponibilidade de Esteban Ocon. O piloto francês mostrou-se positivo quanto à possibilidade de uma mudança ainda em 2024. O plano incluía a substituição de Ocon pelo atual terceiro piloto da Alpine, Jack Doohan, uma solução que inicialmente parecia aceitável também para o fabricante francês.

Hoje, porém, o ‘não’ à operação veio do chefe da equipe, Bruno Famin. Uma posição ditada pela situação em que a Alpine se encontra na classificação, ou seja, o primeiro rival da Williams que atualmente conta com apenas cinco pontos de vantagem.

As relações com Ocon não são das melhores, mas uma saída para um concorrente direto não foi considerada uma boa ideia, tendo em conta que a diferença em termos de prêmios entre a oitava e a nona posição na classificação dos fabricantes ronda os US$ 17 milhões.

As chances da Williams de conseguir encontrar um piloto livre e imediatamente capaz de garantir à equipe um desempenho melhor que o de Sargeant não são altas. Para Ocon a perspectiva é a confirmação de sua transferência para a Haas em 2025, esperada para breve.

