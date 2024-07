Um buraco no duto de freio da McLaren gerou uma intriga técnica no paddock antes do GP da Hungria da Fórmula 1. A polêmica ocorreu por causa de um truque que acham que poderia ter ajudado a melhorar o gerenciamento de temperatura dos pneus.

Conforme revelado pelo portal alemão Auto Motor Und Sport, o design dos tambores de freio da McLaren recentemente chamou a atenção da Red Bull, que teria apresentado questionamentos à FIA sobre o que seu concorrente estava fazendo. O problema é um pequeno furo que foi detectado nos tambores de freio traseiro do MCL38.

A teoria do seu concorrente é que o furo potencialmente permite que a McLaren aumente o fluxo de ar entre o tambor de freio e a roda – o que pode fornecer vantagens tanto na classificação quanto na corrida, garantindo que as temperaturas não fiquem muito extremas.

As equipes da F1 lutam há muito tempo para encontrar maneiras de garantir que o calor gerado pelos freios dentro do tambor seja controlado e não contribua para o superaquecimento dos pneus e sua queda fora de suas janelas de operação.

As equipes usam 'cestas' duplas para tentar isolar os pneus da fonte de calor dos freios.

A primeira cobertura de carbono envolve a pinça e o disco de freio, que possui dutos específicos que extraem o ar quente em direção a uma saída que sai atrás dos dutos de freio.

O segundo 'cesto' funciona como um amortecedor, com uma cavidade criada entre a roda e o primeiro tambor, onde o ar fresco pode ser canalizado para ajudar a resfriar as coisas. Um furo neste canal externo permitiria que esse fluxo de ar fresco fosse soprado em direção ao aro da roda, auxiliando no resfriamento.

O principal problema, no entanto, é que tais furos não são estritamente permitidos nos regulamentos porque há uma exigência de que o tambor tenha uma superfície "contínua".

O Artigo 3.13.2 do Regulamento Técnico da F1 afirma: "Para cada tambor, uma vedação aerodinâmica circunferencial, contínua (em torno de um arco de 360°) e uniforme deve ser instalada na parte externa dos dois volumes anotados, a fim de evitar qualquer fluxo aerodinâmico ou de transferência de calor significativo entre o tambor e o eixo."

Mas a presença do furo não é necessariamente contra as regras, porque foi sugerido que ele seja utilizado como uma forma de permitir que a McLaren tenha acesso aos sensores que são usados ​​para monitorar as temperaturas do tambor e da roda na prática.

Os regulamentos da F1 permitem que as equipes adicionem dispositivos extras nos treinos que não se enquadram nas especificações das regras – como inclinações aerodinâmicas –, mas os carros precisam estar totalmente de acordo com os regulamentos quando o parque fechado entrar em vigor para a qualificação.

Em teoria, o buraco é permitido no treino, mas precisaria ser coberto a partir da classificação. Acredita-se que a Red Bull percebeu que o buraco da McLaren havia sido descoberto em corridas anteriores e buscou esclarecimentos da FIA sobre a situação.

Fontes explicaram que a FIA investigou o assunto e, embora não estivesse indevidamente preocupada com algo que considerou muito pequeno, lembrou discretamente à McLaren que o buraco precisaria ser coberto em condições de parque fechado para garantir que o carro estivesse em total conformidade com os regulamentos.

Fotos exclusivas mostram que essa mudança foi observada no fim de semana do GP da Áustria, quando a McLaren correu em configurações diferentes no treino livre e na corrida principal.

No sprint de Silverstone, os buracos da McLaren foram descobertos, enquanto na corrida principal uma pequena parte de fita foi usada para cobri-los.

Essa mudança foi permitida durante o fim de semana do Red Bull Ring porque o parque fechado reabre após a corrida sprint, e as equipes podem fazer as alterações necessárias antes da classificação à tarde.

No entanto, a pequena modificação feita na fita não pareceu ter impacto no ritmo da McLaren na Áustria, com Lando Norris desafiando Max Verstappen pela vitória na corrida do Red Bull Ring antes da colisão no final da corrida.

O impacto potencial no GP da Grã-Bretanha também não estava claro porque as condições climáticas instáveis ​​que dominaram o fim de semana fizeram com que o superaquecimento dos pneus não fosse uma dor de cabeça tão grande.

Mas com o problema do tambor de freio se tornando assunto público, a polêmica terá muito mais atenção sobre o ritmo de corrida da McLaren em Hungaroring neste fim de semana, com as altas temperaturas e a natureza do circuito dando grande importância aos cuidados das equipes com seus pneus.

RICO PENTEADO projeta GP DA HUNGRIA e analisa RED BULL contra MCLAREN e MERCEDES | TELEMETRIA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

EXCLUSIVA com FABIO QUARTARARO e ÁLEX RINS: Astros da Yamaha MANDAM A REAL sobre MotoGP, Brasil e +

Your browser

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!