Yuki Tsunoda revelou que seria "estranho" se a Red Bull escolher o piloto reserva Liam Lawson à sua frente, caso a equipe de Milton Keynes esteja pensando em substituir Sergio Pérez.

Apesar de ter assinado recentemente uma extensão de contrato de dois anos com a Red Bull, Pérez está sob pressão para melhorar seu desempenho depois de apresentar resultados ruins nos últimos dois meses.

Entende-se que a Red Bull poderia acionar várias cláusulas de rescisão de contrato durante as férias de agosto, com o teste da Pirelli em Silverstone, feito por Lawson, sendo o último sinal de que a equipe está avaliando as opções.

Daniel Ricciardo foi trazido de volta à 'família' como um substituto em potencial, mas o australiano ainda não correspondeu às expectativas de forma consistente. Enquanto isso, o companheiro de equipe de Ricciardo, Tsunoda, vem desfrutando da melhor temporada de sua carreira.

Mas o japonês não parece ter a confiança suficiente do chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, para ficar sob os holofotes ao lado do tricampeão mundial Max Verstappen, um assento de alta pressão que se mostrou um cálice envenenado para pilotos como Pierre Gasly e Alex Albon no passado.

Falando com a mídia antes do GP da Hungria deste fim de semana, Tsunoda disse que seria "estranho" para a Red Bull considerar a promoção de Lawson em vez dele, já que o neozelandês tem apenas cinco largadas na F1, enquanto Tsunoda está melhorando constantemente na metade de sua quarta temporada.

"Se eles escolherem Liam, isso seria estranho", disse Tsunoda. "Liam fez um trabalho muito bom quando pilotou no simulador, mas acho que fiz mais do que isso. Então, vamos ver como vai ser. Eles sabem como gerenciar os pilotos."

Quando perguntado se ele se sente preparado e merecedor de uma vaga caso a Red Bull opte por fazer uma mudança, ele respondeu: "Sim, é claro. Caso contrário, eles não teriam anunciado minha vaga [na RB 2025] ainda no começo deste ano."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri VCARB01 Foto de: Erik Junius

"Estou me sentindo pronto em comparação com os últimos três anos e para lutar contra as principais equipes, posições mais altas, mesmo com Max. No final, são eles que vão decidir e isso não é algo que eu possa controlar, então estou apenas me concentrando no que tenho que fazer nas próximas duas corridas."

Tsunoda disse que teve apenas "conversas casuais" sobre seu futuro na Red Bull com a gerência sênior nas últimas semanas, sendo instruído a se concentrar em ajudar a RB em sua luta pelo sexto lugar no campeonato de construtores com uma Haas ressurgente.

"Foi apenas uma conversa casual, como na hospitalidade", disse ele. "Acho que eles não estão realmente apressando as coisas. Checo foi anunciado algumas corridas antes. Ele teve um desempenho muito bom e, se o piloto está tendo um bom desempenho, não há motivo para trocar de piloto."

"No final, o que eles fizeram foi bom para Checo, porque não queriam criar nenhuma pressão e isso é definitivamente justo. Para mim, eles queriam que eu pilotasse e me concentrasse no que estou fazendo agora, por isso ainda não tivemos uma conversa séria."

"A Haas está chegando muito perto, então ainda tenho muitas coisas para focar com a nossa equipe. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar."

RICO PENTEADO projeta GP DA HUNGRIA e analisa RED BULL contra MCLAREN e MERCEDES | TELEMETRIA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

EXCLUSIVA com FABIO QUARTARARO e ÁLEX RINS: Astros da Yamaha MANDAM A REAL sobre MotoGP, Brasil e +

Your browser

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!