Mesmo com a proximidade da temporada de 2020, as equipes da Fórmula 1 já estão também com a cabeça voltada para 2021, devido ao novo regulamento técnico, que pode dar uma mexida no grid. Mas as mudanças não vão estar restritas aos carros, atingindo também o próprio formato de um final de semana de Grande Prêmio da F1.

Enquanto os engenheiros vivem as tradicionais semanas de problemas que surgem antes das apresentações dos carros, nas sedes das equipes e em Londres (a cidade que sedia as reuniões entre as equipes, a FIA e a Liberty), seguem os debates sobre o próximo Pacto de Concórdia, que entrará em vigor em 2021.

As decisões mais importantes já foram tomadas e estão no regulamento desportivo da F1 2021, publicado em 31 de outubro do ano passado, mas a finalização dos detalhes também se encontra em uma etapa muito avançada.

Entre as diversas inovações, há uma que mudará a cara do final de semana de F1: os grandes prêmios serão compactados entre sexta-feira e domingo, eliminando os compromissos da quinta-feira, geralmente dedicados à imprensa e atividades promocionais.

São planejadas também mudança nas sextas-feiras. O objetivo é que a parte da manhã seja sem carros na pista, somente para a imprensa e atividades promocionais, sem os treinos livres. A pista ficará para as categorias de apoio, a Fórmula 2 e a Fórmula 3, enquanto a F1 realizará as duas sessões de treinos livres no período da tarde.

Reduzir o final de semana a três dias se mostrou praticamente indispensável com o aumento do calendário, que em 2020 terá 22 etapas, chegando futuramente a 25 grandes prêmios. Um dia a menos no circuito equivale a mais de 20 dias livres durante a temporada, com a vantagem de que a logística deverá ser menos sufocante, especialmente em corridas consecutivas.

