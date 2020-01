Massa: Leclerc demonstrou ser o futuro e Vettel "será analisado"

A Ferrari surpreendeu o mundo do automobilismo ao anunciar, pouco antes do Natal, a renovação de Charles Leclerc, com um contrato extenso, mantendo o piloto com a equipe italiana até o final da temporada de 2024. Do outro lado, o tetracampeão Sebastian Vettel tem um contrato que se encerra ao final da temporada de 2020.

Leclerc teve uma temporada de estreia sólida com a Ferrari em 2019, conquistando sua primeira pole e ficando perto da vitória já em sua segunda prova, no GP do Bahrein. Ao longo do ano ainda conseguiu duas vitórias (Spa e Monza, ambas com Lewis Hamilton em segundo) e um total de ste pole positions, mais que qualquer piloto no ano, terminando a frente de Vettel no mundial de construtores.

Massa, que conhece muito bem os corredores de Maranello, tendo sido piloto de testes da Ferrari e logo em seguida piloto titular da equipe entre 2006 e 2013, foi entrevistado pelo Motorsport.com sobre sua opinião quanto à renovação antecipada de Leclerc enquanto Vettel começa a temporada sem um contrato para o ano seguinte.

"Penso que essa temporada mostrará a direção que a Ferrari tomará para o futuro. Charles já demonstrou ser o futuro para a Ferrari, demonstrou ser um piloto que tem cinco anos de contrato adiante", afirmou o brasileiro.

"Isso justifica ele ter ao final um contrato longo. Já Sebastian penso que neste ano a Ferrari vai analisá-lo e verá se o mantém para 2021 ou não. Temos que esperar que a temporada comece e entender como que se moverão as coisas para os próximos anos", analisou o atual piloto da Venturi na Fórmula E.

Perguntado se estabilidade no regulamento que a Fórmula 1 terá em 2020 levará a uma aproximação entre as equipes, Massa respondeu: "Não, não é fácil. Talvez seja um pouco mais complicado para algumas equipes, não a Ferrari, talvez para a Red Bull, mas as outras equipes teriam que dar um grande passo a frente, e sabemos o quão difícil isso é na Fórmula 1.

Assim, o que vamos ver no final é Mercedes, Ferrari e Red Bull lutando, enquanto os outros vão estar sempre em uma grande briga entre eles. Realmente não acho que as coisas vão mudar e realmente espero que a diferença entre as três equipes da frente seja menor, assim podemos ver mais pilotos ganhando. É isso que os fãs querem ver", finalizou.

