O anúncio oficial de que a Fórmula 1 voltará ao Grupo Globo em 2025 está próximo, com a empresa nos preparativos finais para assinar contrato e comunicar ao mercado que a categoria retornará a seus canais a partir do ano que vem, e o Motorsport.com apurou que os repórteres que se dividirão nas coberturas mundo afora foram definidos: Guilherme Pereira, que cobriu GPs de F1 na passagem anterior da elite do esporte a motor pela Globo, e Julia Guimarães, que fará a maioria das corridas em 2025.

Ela ficará sediada em Madri, na Espanha, sendo correspondente de Esportes na Europa, onde a F1 realiza a maioria de suas provas. Ela também poderá acompanhar a categoria máxima em etapas no Oriente, segundo o repórter Gabriel Vaquer, do 'F5' -- o Motorsport confirmou a informação da Europa.

Pereira, por sua vez, deixará Paris e se mudará aos Estados Unidos, cobrindo as etapas da América do Norte -- a F1 tem três eventos nos EUA, um no Canadá e um no México. Tais rodadas, aliás, devem ser transmitidas somente no canal por assinatura SporTV. Já o GP de São Paulo, disputado em Interlagos e transmitido também na TV aberta pela Globo, deve contar com Guilherme e Julia, além da possibilidade de até mais jornalistas.

Assim, Guimarães será a principal substituta de Mariana Becker, que tem sido a principal jornalista brasileira de F1 in loco desde 2008, tanto na Globo quanto na Band -- a emissora paulista concluirá, no fim de 2024, as coberturas da maior competição do esporte a motor, cujos direitos adquiriu a partir de 2021.

