O retorno da Fórmula 1 à Globo após quatro anos no Grupo Bandeirantes é realmente apenas uma questão de tempo. O próprio grupo de mídia carioca brincou com a expectativa em torno do anúncio em um evento oficial nesta quarta-feira (16).

No começo do evento Upfront, onde o Grupo Globo apresenta sua programação para 2025 e as oportunidades publicitárias, foi possível ouvir o barulho de um carro de F1, seguido da descida de um carro do teto com os logotipos da Globo, do SporTV e do GloboPlay e a mensagem "SERÁ?" exibida em um telão ao fundo.

O retorno da F1 à Globo em 2025 encerra um período de quatro anos da principal categoria do automobilismo mundial no Grupo Bandeirantes. A Band tinha um acordo com a F1 até o final de 2025, mas problemas com o pagamento levaram ao iminente rompimento do contrato, que precisa apenas ser oficializado pelas partes.

Nos bastidores, a Globo já se movimenta, formando as equipes que vão comandar a transmissão da categoria no canal aberto e no SporTV. Nesta quarta (16), o Motorsport.com confirmou que Júlia Guimarães e Gui Pereira serão os repórteres nesta nova empreitada.

