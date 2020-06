F1 não deve ter novo fabricante até 2026, diz Brawn

Com a Audi rejeitando há muito tempo um programa de F1, nenhum potencial novo fabricante está esperando nos bastidores, o diretor esportivo da F1, Ross Brawn, admite que a situação não mudará sob os regulamentos atuais, que estão garantidos até 2025.

A esperança é que uma redefinição com novas especificações incentive outros fornecedores a começarem a planejar a se juntar à Ferrari, Mercedes, Renault e Honda a longo prazo.

"Não é tão longe assim quando você pensa que precisa fazer um novo motor", disse Brawn ao Motorsport.com. “Você terá que iniciar o projeto do seu motor em 18 meses.”

"Então, com a FIA e com os fabricantes, agora estamos olhando para o que será o próximo trem de força, e acho que é a oportunidade de envolver novos fabricantes, e precisamos encontrar uma especificação de projeto para fazer isso. Estamos analisando o que consideramos um trem de força relevante para esse período.”

"Ninguém vai investir no mecanismo atual, porque ele tem data para terminar e é um investimento muito substancial."

Embora não haja urgência para definir completamente os novos regulamentos, especialistas da F1 e da FIA já começaram a avaliar ideias.

"Curiosamente, estávamos discutindo sobre isso esta manhã", disse Brawn. “Pat Symonds, Nick Hayes, Gilles Simon, Fabrice Lom, Nikolas Tombazis, todos estamos trabalhando em como o trem de força deve parecer para o futuro.”

"Sabemos quais são os objetivos: relevância, economia e deve ser um bom motor de corrida. Sabemos o que queremos alcançar, mas ainda não definimos o que será.”

“Continuamos acreditando que existem abordagens alternativas para soluções para o futuro. Achamos que não há uma só solução.”

“Acreditamos que podemos ocupar um espaço muito relevante. Os combustíveis sustentáveis ​​são uma grande coisa para nós, porque qualquer que seja o motor que tenhamos, isso será a maior parte.”

"Com alguns de nossos parceiros, agora estamos trabalhando em uma estratégia para introduzir combustíveis sustentáveis ​​na F1. Portanto, esse será um grande elemento para o futuro. Mas, de momento, não tenho ideia de como o motor deve ser."

Perguntado se haveria uma revisão das regras atuais ou uma mudança mais radical, ele disse: “Acho que, no momento, sentimos que ela reterá tecnologias semelhantes às que temos agora.”

"Existem vários motores no horizonte, mas não achamos que eles estejam suficientemente estabelecidos para que em 18 meses você possa se comprometer com eles."

