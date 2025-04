F1: "Não precisamos mudar nossa mentalidade", diz CEO da McLaren

A McLaren chegou a 2025 como favorita a mais um título na Fórmula 1. A equipe britânica venceu as duas corridas do ano, com Lando Norris triunfando no GP da Austrália e Oscar Piastri no GP da China. No ano passado, a equipe demonstrou hesitação para entrar na disputa pelo mundial de pilotos, gerando certa controvérsia. Para o CEO, Zak Brown, não há necessidade de mudar a mentalidade dentro do time, apesar da posição da equipe no campeonato.

"Acho que não. Você consegue perceber que nossos pilotos estão muito confiantes saindo de uma excelente temporada", disse Brown quando perguntado pelo site RacingNews365 se houve uma mudança de mentalidade na McLaren durante a pausa no inverno europeu. "Eles estão em ótima forma, com uma ótima mentalidade, assim como a equipe".

O empresário também comentou sobre a atuação do time de Woking no caótico GP da Austrália: "O trabalho do pitwall foi admirável, levando em consideração a pressão do ambiente, quer sejam dos pilotos, do clima, da chuva, dos pneus ou da relargada".

"Fiquei muito feliz em ver como eles reagiram a constante pressão de um GP com tantas condições instáveis", finalizou Brown.

