O assunto de um possível - na realidade, já muito provável - retorno dos motores V10 naturalmente aspirados na Fórmula 1 continua a ganhar força. Em 2026, as novas unidades de potência devem fazer sua estreia, projetadas após anos de discussão e que levaram novos fabricantes (principalmente a Audi) a entrar no Mundial.

No entanto, essa geração de motores que está em contagem regressiva para estrear na F1 pode durar pouco. Há algumas semanas, fala-se de um possível retorno aos V10s a partir de 2028. Isso significaria lançar os motores de 2026 ao mar antes mesmo que eles possam terminar o tempo estipulado de cinco anos do regulamento.

Alguns fabricantes temem não estar suficientemente preparados no próximo ano devido a unidades de potência pouco competitivas. As palavras de Koji Watanabe, presidente do braço de automobilismo da Honda (HRC, Honda Racing Corporation), confirmam uma possível introdução antecipada dos V10s.

O empresário confirmou o interesse da FIA em introduzir os V10s a partir de 2028 e não em 2031, como parecia acordado. Mas as informações relacionadas ao tipo de motor e unidade de potência ainda não estão claras.

"Sabemos que a FIA pretende introduzir motores V10 naturalmente aspirados a partir de 2028. No entanto, não recebemos informações detalhadas da Federação. Haverá reuniões organizadas pela FIA, das quais os fabricantes de unidades de potência participarão e gostaríamos de discutir isso primeiro."

"No momento, não temos nenhum detalhe. Não estamos em condições de dizer se os V10s são aceitáveis ou não em termos de eficiência. Gostaríamos de entender primeiro os detalhes do que está sendo proposto antes de iniciar uma discussão. Uma reunião está planejada e, nessa reunião, pretendemos expressar nosso ponto de vista como fabricantes de motores."

Honda HRC Foto de: Honda

Com relação a isso, Watanabe enfatizou que a Honda não estaria interessada em retornar aos motores exclusivamente de combustão interna. O processo de eletrificação - seguindo as diretrizes atuais do mercado automotivo - está em andamento e dar um passo para trás certamente não seria um atrativo para a fabricante japonesa.

"No que diz respeito à Honda, nosso motivo para entrar na F1 novamente é a eletrificação e (o tipo de) trem de força."

E ainda há outro problema a ser resolvido. Se os V10s realmente forem introduzidos novamente na F1 a partir de 2028, é quase certo que as equipes terão que continuar usando as unidades de potência atuais (com o MGU-H incorporado, enquanto em 2026 eles desapareceriam) até o final de 2027.

Isso acabaria com centenas de milhões de dólares usados na preparação das novas unidades de potência, sem levar em conta os novos contratos em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Um deles, aliás, envolve a própria Honda. A partir do próximo ano, o fabricante japonês se tornará o fornecedor de unidades de potência da Aston Martin, deixando a Red Bull para iniciar o vínculo com a Ford.

No entanto, se os motores atuais realmente continuarem a funcionar até o final de 2027, a Red Bull Racing ficará sem um fornecedor de motores, no mesmo nível da Racing Bulls e da Audi, outro fabricante que teria de recusar o uso do motor de outra marca por duas temporadas.

Em suma, a conversa sobre o retorno do V10 está focada em 2028, mas, pelo menos até o momento, parece mais uma parte da campanha eleitoral do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

