Pérez define condições para retornar à F1 com a Cadillac

A Cadillac se prepara para entrar na Fórmula 1 em 2026 e se tornar a 11ª equipe do grid. Enquanto isso ainda não acontece, há muitos rumores de quem podem ser os dois pilotos contratados para assumir esse desafio.

É neste cenário que o nome de Sergio Pérez começou a circular como um forte candidato à vaga, já que o mexicano está sem equipe desde que foi retirado da Red Bull ao fim de 2024.

Mario Andretti, que faz parte do conselho da Cadillac, confirmou que o mexicano é sim uma opção para a equipe. No entanto, o piloto tem algumas exigências antes de aceitar voltar ao grid pelo time norte-americano.

Em entrevista ao site oficial da F1, Pérez admitiu que consideraria retornar para um "projeto que o motivasse", mas o time precisa estar todo na mesma página.

"Se eu encontrar um projeto que me motive totalmente a voltar, em que a equipe acredite em mim e aprecie minha carreira, minha experiência e tudo o que posso trazer para uma equipe, seria muito atraente considerar isso", disse ele.

"É por isso que me dei pelo menos seis meses para colocar todas as minhas opções na mesa e tomar uma decisão sobre o que farei a seguir em minha carreira".

"Existem alguns projetos muito interessantes por aí. Fui procurado por algumas equipes desde Abu Dhabi. Neste momento, a temporada já começou, então algumas coisas vão se abrir nos próximos meses".

"Estamos conversando com algumas equipes. Quando eu conhecer todas as minhas opções, tomarei uma decisão. O que está muito claro para mim é que só voltarei se o projeto fizer sentido e se for algo que eu possa aproveitar".

"Já passei muito tempo na F1, já fiz quase tudo. Quando damos um passo atrás, percebemos o quanto abrimos mão na vida para estar no esporte. Então, para estar na F1 totalmente comprometido, preciso de motivação".

"É bom estar nessa posição sabendo que as pessoas estão interessadas em você como piloto. As pessoas têm memória curta na F1. Em algumas corridas, elas esquecem o que você fez. As pessoas percebem que minha posição não era a mais fácil na F1 - e eu me saí extremamente bem no geral".

