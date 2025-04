F1: Ferrari descarta atualizações no SF-25 para o GP do Japão

A Ferrari não trará novidades técnicas substanciais no GP do Japão da Fórmula 1. As primeiras mudanças no assoalho do carro de 2025 só serão vistas no Bahrein, onde o SF-25 já correu nos testes de pré-temporada.

Para a terceira corrida da temporada, o diretor técnico Loic Serra prefere descobrir qual é o verdadeiro potencial do carro: é o carro vencedor com Lewis Hamilton na corrida sprint ou o decepcionante do GP da China, com Charles Leclerc em quinto e o heptacampeão em sexto, antes da dupla desclassificação?

Em Maranello, eles estão apostando na competitividade do carro e insistem que há muito mais potencial no SF-25 do que foi visto até agora. Os dois pilotos, juntamente com os pilotos de teste, têm trabalhado no simulador durante esses dias para encontrar a altura correta do monoposto em relação ao solo.

Se o carro da Scuderia puder descer até a pista, ele terá um desempenho muito alto, mas se a parte inferior tiver que ser levantada alguns milímetros para evitar danos por desgaste, ele subitamente se tornará a quarta força atrás da McLaren, Mercedes e Red Bull.

O diretor francês não perdeu a cabeça depois da China, procurando a chave para extrair o melhor de um carro que é muito difícil de ajustar. Diferentes configurações foram testadas na simulação, tanto aerodinâmica quanto mecanicamente.

O objetivo é encontrar a combinação certa de rigidez e carga da suspensão. A pista de Suzuka é tradicionalmente uma pista de carga média, mas, como em Xangai, a superfície foi recapeada, proporcionando uma superfície mais ondulada, mas com mais aderência do que no ano passado.

A Pirelli optou pelos três compostos mais duros C1, C2 e C3 porque os pneus estão sujeitos a altas tensões transversais e longitudinais, já que o circuito japonês é uma das pistas que mais testa os pneus: as simulações indicam um tempo de volta que pode ser um segundo e meio mais rápido do que o de 2024.

Está claro como é importante ter feito bem a "lição de casa" e não como na Austrália, onde a Scuderia errou na abordagem da pista de Melbourne.

Há esperança no Departamento de Corrida para virar a página: não houve caça às bruxas e não houve os rumores habituais em busca de um bode expiatório para atribuir a culpa pelo mau resultado em Xangai, mas está claro que nem sempre será assim.

Os erros, grosseiros, claramente não se limitam ao departamento técnico: uma postagem sobre o GP do Japão desapareceu no Instagram, na qual estava escrito que a corrida foi realizada em Suzuka desde 1976.

Uma pena que a F1 tenha ido a Fuji naquele ano para a etapa que levou James Hunt ao título com a McLaren, depois que Niki Lauda decidiu abandonar a prova com a Ferrari. O austríaco, assim como outros colegas, havia respeitado um pacto que alguns dos principais pilotos haviam assinado caso a chuva continuasse a cair, tornando a corrida muito perigosa.

Na ocasião, Bernie Ecclestone exigiu que a corrida começasse regularmente porque, pela primeira vez, um GP da Ásia seria transmitido ao vivo via satélite.

