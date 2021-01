No início do GP do Bahrein 2020, em 29 de novembro, o coração do mundo da Fórmula 1 congelou quando Romain Grosjean saiu da pista e acabou impactando de forma incrível contra o guardrail.

Uma bola de fogo foi gerada instantaneamente da qual o piloto felizmente conseguiu escapar com a ajuda do responsável médico da F1, Ian Roberts, e do motorista do carro médico, Alan van der Merwe.

Grosjean saiu com ferimentos no tornozelo e queimaduras nas mãos, um resultado que parece incrível depois de se ver a brutalidade do acidente. Ele foi hospitalizado antes de poder voltar para casa.

Desde então, Grosjean vem atualizando em suas redes sociais o estado de suas mãos, que podem ser vistas muito danificadas.

“Minhas mãos estão de volta e Petrus [seu gato] não parece estar triste com isso. Ainda não é uma imagem bonita, então não deslize o dedo para a direita se não quiser”, avisou.

Grosjean está otimista em relação a 2021, no qual ainda não tem planos de competição. A Haas decidiu trocar os dois pilotos e, embora estivesse interessado no projeto Hipercarro da Peugeot e admitisse ter negociado com as equipes da Indy, ainda não garantiu uma vaga.

