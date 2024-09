Lando Norris sugeriu que não estava "necessariamente forçando demais" depois de tocar duas vezes no muro sem sofrer danos no GP de Singapura de Fórmula 1.

O piloto da McLaren fez uma corrida dominante para derrotar o rival Max Verstappen por mais de 20 segundos no Circuito de Marina Bay, incluindo liderar no final da primeira volta da pole pela primeira vez em sua carreira.

Mas durante a corrida, ele torceu sua asa dianteira depois de frear e seguir direto na curva 14, cutucando a barreira, antes de quase repetir o incidente que forçou George Russell a sair do evento do ano passado na entrada da curva 10, mais tarde na corrida.

Norris também saiu da pista ao ultrapassar o piloto da Williams, Franco Colapinto, nos estágios finais, embora tivesse bastante margem para erro na chicane da curva 16/17.

"Foi uma corrida incrível - algumas situações muito próximas", disse Norris. "Tive alguns pequenos sustos, mas acho que estava bem controlado.

"O carro era fantástico, então eu podia forçar. Nós voamos a corrida inteira e no final eu podia apenas relaxar. Então foi legal. Ainda é difícil. Estou um pouco sem fôlego, mas muito divertido."

Questionado se ele precisava forçar tanto a ponto de cometer erros, dado seu domínio sobre o grid, Norris respondeu: "Não é que você esteja necessariamente forçando demais, às vezes pode ser que você esteja relaxando demais.

"Talvez tenha sido um pouco dos dois. Não sei o que é, é complicado. Ainda estava difícil, fácil de travar os pneus como eu fiz. Então, eu ainda forcei, não queria ter uma vantagem de um segundo, queria ter a maior vantagem possível."

Sobre a dificuldade da corrida - o primeiro GP de Singapura sem intervenção de safety car - dadas as condições quentes e úmidas, ele explicou: "Semelhante ao Catar no ano passado, mas eu não estava pegando leve. Eu poderia ter pegado bem mais leve, então fiquei um pouco tonto."

