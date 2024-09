Max Verstappen foi punido após usar palavrões na coletiva de imprensa da Fórmula 1 que abriu os trabalhos para o GP de Singapura. A sanção veio após pedidos da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que visa diminuir o uso de palavras de baixo calão por parte dos pilotos. O holandês deve fazer serviço comunitário, mas não concorda nadinha com essa imposição.

No sábado, depois de se classificar como segundo para a largada de domingo, o holandês se revoltou e foi extremamente monossilábico em suas respostas durante a coletiva oficial. Depois, para dar respostas mais longas, o piloto convidou os jornalistas para a área externa e explicou que estava apenas demonstrando sua frustração.

No entanto, após conquistar o segundo lugar e garantir que Lando Norris terá que suar muito a camisa caso queira vencer o campeonato de pilotos, o tricampeão disse que está repensando seu futuro na categoria.

Verstappen voltou a convocar os jornalistas para a área externa neste domingo (22) e, ao ser questionado o que pensa sobre o quê fará nos próximos, ele diz que não tem certeza se ainda estará na F1.

"Com certeza [repenso]. Sim. Quero dizer, esses tipos de coisas definitivamente decidem meu futuro também", disse Verstappen. "Quando você não pode ser você mesmo, tem que lidar com esse tipo de coisa boba... Acho que agora estou em uma fase da minha carreira em que não quero lidar com isso o tempo todo. É realmente cansativo".

"É claro que é ótimo ter sucesso e vencer corridas, mas depois que você consegue tudo isso, vencendo campeonatos e corridas, você também quer se divertir".

"Todos estão se esforçando ao máximo. Todos nessa batalha, mesmo na parte de trás do grid. Mas se você tiver que lidar com todos esses tipos de coisas bobas: para mim, essa não é uma maneira de continuar no esporte, com certeza",

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Perguntado se o órgão regulador arriscaria seriamente perder um campeão mundial devido ao rigor de suas regras sobre palavrões em sessões oficiais, Verstappen sugeriu que talvez não levassem as ameaças tão a sério.

E, em relação à sugestão de Lewis Hamilton de que Verstappen deveria simplesmente evitar cumprir a punição de serviço comunitário, ele brincou dizendo que "não é ele que está sendo punido!"

"Não sei o quanto eles levam a sério esse tipo de coisa", acrescentou. "Mas, para mim, em um determinado momento, quando é o suficiente, é o suficiente. E veremos. Tudo vai continuar, não tenho dúvidas".

"Não é um problema porque a F1 continuará sem mim, mas também não é um problema para mim. Então é assim que as coisas são".

O piloto confirmou que não está muito preocupado com o que acontecerá em seu futuro e quer focar apenas em melhorar o desempenho do RB20 para as corridas que ainda restam no calendário.

"É nisso que estou pensando e, para mim, não deveria desperdiçar nenhuma energia com isso, porque é uma grande bobagem".

Reportagem adicional de Ben Hunt e Ronald Vording

NORRIS FLERTA COM PERIGO, MAS VENCE EM SINGAPURA! Veja DEBATE sobre Marina Bay com GIANLUCA PETECOF

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!