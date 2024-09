Um passeio na marina. É como se pode definir a vitória de Lando Norris no GP de Singapura de Fórmula 1, 18ª etapa da temporada de 2024.

O piloto da McLaren, que largou na pole position, começou bem e nunca chegou a sofer qualquer pressão de Max Verstappen, segundo colocado.

O líder do campeonato também não teve grandes problemas em manter o segundo posto. Oscar Piastri, que se fez valer de uma boa estratégia de pneus, superou a dupla da Mercedes na segunda metade da corrida e garantiu o último lugar no pódio.

A Corrida

Norris largou bem e se manteve na primeira posição. Hamilton, que largou com pneus macios, diferentemente dos ponteiros que iniciaram de médios, não conseguiu superar Verstappen e permaneceu na terceira colocação.

Nos primeiros giros, Pérez subia para a 10ª posição e Sainz, com problemas na largada, caiu para o 12º posto.

O espanhol da Ferrari fez o seu pit stop na 14ª volta, optando pelos pneus duros. Antes dele, Ricciardo e Albon haviam feito o mesmo.

Com 15 giros, Norris já havia conseguido abrir 10 segundos sobre Verstappen, com o inglês administrando o seu ritmo sem problemas. Hamilton seguia em terceiro, com Russell e Piastri completando o top 5.

Hamilton fez a sua parada na 18ª volta, saindo dos pits com pneus duros. Albon abandonava, com problemas de superaquecimento de sua unidade de potência.

Russell, que era o terceiro, fez sua parada na volta 28 e saiu à frente de Hamilton. Verstappen fez o mesmo no 30º giro. Norris, 'emulando' a estratégia da Red Bull, fez o mesmo na sequência.O inglês havia tocado na barreira de proteção um pouco antes, mas sem danos graves.

Leclerc e Ferrari decidiram pela parada com 35 voltas, com o monegasto retornando na oitava colocação, recebendo pressão de Hulkenberg. Na 39, Piastri fez pit stop e voltou em quinto.

O australiano da McLaren, também se aproveitando da borracha mais fresca, superou Hamilton pelo quarto lugar. Na volta 45, ele fez o mesmo com Russell, chegando ao terceiro posto.

Nas demais voltas, a situação entre os ponteiros não mudou, com Norris triunfando pela terceira vez em 2024, seguido por Verstappen e Piastri.

A F1 volta no dia 20 de outubro, com o GP dos Estados Unidos, em Austin.

Resultado

