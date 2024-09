O GP de Singapura de Fórmula 1 teve Lando Norris como vencedor, Max Verstappen em segundo e Oscar Piastri em terceiro lugar. Com isso, a tabela de pilotos segue com o holandês na liderança, mas no certame de construtores, a McLaren começou a abrir um 'gap' para Red Bull.

Com o triunfo, Norris soma 279 pontos contra 331 do tricampeão mundial. Por conta da ausência da volta mais rápida - roubada por Daniel Ricciardo no fim da corrida - o britânico agora precisará de fatores 'externos' para ser campeão mundial.

Mais abaixo na tabela, Nico Hulkenberg entrou no top 10 do campeonato com 24 pontos, rebaixando Lance Stroll para 11º. Nos construtores, a equipe papaia de Woking segue na primeira colocação com 516 pontos, contra os 475 da Red Bull, construindo 40 pontos de vantagem.

Campeonato de pilotos

Campeonato de construtores

Posição Equipes Pontos 1 McLaren 516 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 40 - - - - - - - 2 Red Bull Racing 475 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 19 - - - - - - - 3 Ferrari 441 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18 16 - - - - - - - 4 Mercedes 329 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17 20 - - - - - - - 5 Aston Martin Racing 86 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - 8 4 - - - - - - - 6 RB 34 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 31 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1 1 2 - - - - - - - 8 Williams 16 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 10 - - - - - - - - 9 Alpine 13 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - - - - - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

