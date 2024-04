Lando Norris estava aproveitando o fim de semana sem corrida de estava aproveitando o fim de semana sem corrida de Fórmula 1 para descansar e festejar. O piloto foi para Amsterdã, na celebração do "Dia do Rei" - um dos maiores festivais dos Países Baixos, que marca o aniversário do rei e atraí milhares de turistas e locais para os canais da cidade.

Norris estava em um barco com o DJ Martin Garrix. O piloto da McLaren sofreu uma pancada forte no nariz, que demandou atendimento médico. Ele ficou em estado de choque, com sangue no nariz e sentindo a dor da pancada. Os médicos não detectaram fratura no local e ele poderá correr normalmente no próximo fim de semana em Miami.

Não se sabe o que causou o machucado. O jornal Telegraaf só informou que o ferimento não é grave.

